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Le PSV Eindhoven a entamé des discussions à haut niveau pour recruter Kevin De Bruyne, milieu de terrain expérimenté de Naples, lors du prochain mercato de janvier. Le champion en titre d’Eredivisie espère convaincre le joueur de 35 ans de quitter l’Italie six mois avant l’expiration de son contrat, malgré l’intérêt également prêté à Everton.

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Les champions des Pays-Bas courtisent un meneur de jeu expérimenté

Selon l’Eindhovens Dagblad, le PSV a pris contact avec De Bruyne dans l’espoir de réaliser un recrutement « astronomique » cet hiver pour renforcer son attaque. Si aucun accord définitif n’a été trouvé, l’international belge n’a pas écarté cette approche, après avoir travaillé pendant des années avec le kinésithérapeute du club Eddy Pepels en sélection. En parallèle, des informations parues en Angleterre en début de semaine affirmaient qu’Everton envisageait également de passer à l’action.

Un remaniement de l’effectif motive une approche cet hiver

Bien qu’il reste régulièrement titulaire en Serie A, avec quatre buts et une passe décisive cette saison, le milieu expérimenté est considéré comme un candidat à un départ en cours de saison. Son contrat actuel court jusqu’en juin 2027, tandis que l’équipe de Massimiliano Allegri pointe à la 10e place avec 15 points en 11 matches. Le média néerlandais précise que le champion en titre d’Eredivisie souhaite renforcer son potentiel offensif, même s’il compte actuellement six ailiers dans son effectif.

Cette volonté de recrutement s’explique par le possible départ de Dennis Man au début de l’année prochaine, alors que Sami Ouaissa reste indisponible en raison de problèmes physiques. Ruben van Bommel, Ivan Perisic et Esmir Bajraktarevic sont donc les seules autres options expérimentées sur les ailes, aux côtés d’Amir Bouhamdi, espoir de 18 ans qui s’entraîne déjà régulièrement avec l’équipe première avant sa promotion officielle.

Des exigences salariales sur le modèle d’un précédent recrutement

Alors qu’il ne lui resterait qu’une demi-saison de contrat à Naples, le meneur de jeu belge ne nécessiterait pas une indemnité de transfert élevée cet hiver. Des sources proches du dossier soulignent toutefois que recruter un joueur de son calibre exigerait de lui offrir un salaire conséquent, comparable à celui que perçoit actuellement Perisic.

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L’arrivée du vétéran croate au Philips Stadion à l’été 2024 a largement porté ses fruits à Eindhoven, et les dirigeants du club estiment qu’un investissement similaire renforcerait leur effectif actuel. Après que des rumeurs venues d’Italie ont circulé aux Pays-Bas en début de mois, les responsables du club sont prêts à mettre la main à la poche, à condition que le coût total de l’opération reste raisonnable.

Un déplacement à Feyenoord pour de possibles débuts

Les négociations se poursuivent entre les deux camps, et les prochaines semaines détermineront si un accord peut être trouvé avant l’ouverture du mercato. Même si le PSV boucle son recrutement, le règlement empêcherait De Bruyne de disputer ses matches de Ligue des champions en janvier. Ses premiers pas en championnat pourraient donc avoir lieu le 10 janvier, à l’extérieur face à Feyenoord, rival dans la course au titre.