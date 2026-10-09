Le PSV a remporté vendredi soir à domicile un match laborieux face au sc Heerenveen. L’équipe de Peter Bosz a pris l’avantage au Philips Stadion grâce à Guus Til, mais elle peut s’estimer heureuse que les Frisons aient laissé passer leurs nombreuses occasions. Un but contre son camp de Marcus Linday a ensuite porté le score à 2-0 après la pause. Le joueur du PSV Armando Obispo a échappé à un deuxième carton jaune de l’arbitre Joey Kooij juste avant ce deuxième but.

Bosz avait choisi d’aligner Esmir Bajraktarevic d’entrée contre Heerenveen, lui accordant sa préférence à Ivan Perisic et Dennis Man. Le PSV a entamé la rencontre de manière offensive et s’est créé des possibilités d’ouvrir le score par l’intermédiaire de Ruben van Bommel, Noah Fernandez et Sven Mijnans. Les visiteurs ne se sont toutefois nullement laissés impressionner et se sont surtout montrés dangereux devant le but de Matej Kovar par l’intermédiaire de Maxence Rivera.

Rivera s’est procuré pas moins de trois occasions de donner l’avantage à Heerenveen en moins de vingt minutes. Le Français a d’abord tiré à côté, a ensuite vu une frappe lointaine détournée au-dessus de la barre par Kovar, puis a manqué une énorme occasion en face-à-face avec le gardien tchèque. Le PSV s’en est bien sorti et a frappé de l’autre côté à la 29e minute.

Bajraktarevic a adressé le ballon depuis le flanc droit devant le but, où le gardien de Heerenveen Bernt Klaverboer n’a pu repousser le centre que partiellement. Le ballon est arrivé précisément sur la tête de Til, qui a catapulté le 1-0 au fond au second poteau. Pour l’international néerlandais, il s’agissait déjà de son cinquième but en championnat en huit matches cette saison.

Trois minutes après l’ouverture du score, une situation litigieuse s’est produite autour de Van Bommel, qui, sur un long ballon de Kovar, a touché le visage de Sam Kersten avec son pied. Le défenseur de Heerenveen a dû être soigné, mais l’arbitre Joey Kooij a gardé ses cartons dans sa poche et n’a accordé qu’un coup franc. Par la suite aussi, Heerenveen est resté dangereux, même si Linday a manqué une grosse occasion peu avant la pause.

Après la reprise, le PSV a eu toutes les peines du monde à se sortir de la pression de Heerenveen. Dylan Vente a envoyé un coup franc dans le mur, tandis que Courtens et Vente ont ensuite profité de cafouillages défensifs sans pour autant parvenir à marquer. À la 57e minute, Kersten est allé au sol après un contact avec Kovar, sorti très loin de son but, mais Kooij n’a vu aucune raison d’accorder un coup franc aux visiteurs.

Quelques minutes plus tard, le PSV a de nouveau échappé à une décision lourde de conséquences de l’arbitre. Déjà averti, Obispo a retenu un adversaire, mais n’a pas reçu de deuxième carton jaune, à la grande frustration du milieu de terrain de Heerenveen Linday, lui-même averti pour sa protestation. Bosz a décidé d’intervenir peu après et a sorti Obispo, tandis que Perisic et Filip Kostic faisaient également leur entrée.

Ces changements ont presque immédiatement porté leurs fruits, puisque à la 68e minute, le PSV a doublé la mise sur un corner de Perisic. Kostic a placé une tête en direction du but, avant que le ballon ne franchisse la ligne via Linday, Maas Willemsen arrivant trop tard pour empêcher le but.

Heerenveen n’était plus en mesure de relancer le suspense. À la 82e minute, Bosz a en outre offert à Shuryjano Cornecion, 18 ans, ses débuts en équipe première avec le PSV, après quoi les Eindhovenois ont géré tranquillement la fin de match. Mijnans a été tout près du troisième but, mais sa frappe de seize mètres est passée de peu à côté. Le score en est donc resté à 2-0.