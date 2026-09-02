Le PSV dit au revoir à un défenseur qui a récemment encore fait ses débuts en équipe première

Le PSV se sépare d’Essiën Bassey. Le latéral de 19 ans rejoint le club norvégien de Viking FK, où il a signé un contrat jusqu’à la mi-2030. Bassey n’a disputé qu’un seul match avec l’équipe première du PSV.

Le jeune arrière droit s’est envolé mercredi pour la Norvège afin de finaliser son transfert. Bassey rapporte au moins 1,5 million d’euros au PSV, rapporte De Telegraaf.

À Eindhoven, le contrat de Bassey courait encore pour un an, mais le droitier s’en va après un seul match officiel avec le PSV.

« Nous voulons remercier Essiën pour son engagement et sa contribution au PSV », a déclaré le directeur technique Jan Vennegoor of Hesselink sur le site du club. « Durant sa période au club, il s’est développé pour devenir un excellent joueur. »

« Avec son transfert à Viking FK, il franchit désormais une belle nouvelle étape dans sa carrière, au sein d’un club qui évolue au plus haut niveau. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite, de bonheur et de beaux moments pour la suite de sa carrière », ajoute l’ancien attaquant.

« Au début, j’ai dû m’adapter un moment, mais à un certain point, tout s’est mis en place. Quand je suis arrivé à Jong PSV, j’ai progressé très rapidement. Je suis reconnaissant pour cette période. Maintenant, j’ouvre un nouveau chapitre dans lequel je veux continuer à progresser et j’espère jouer beaucoup de minutes en Ligue des champions », a réagi Bassey au sujet de son départ du PSV.

Le PSV avait recruté Bassey en 2022 en provenance de De Graafschap. Ses débuts avec Jong PSV ont suivi deux ans plus tard et, au total, le défenseur a disputé 34 matches avec l’équipe réserve. Lors du match pour le Johan Cruijff Schaal face à l’AZ, Bassey a fait ses débuts avec l’équipe première du PSV.

Bassey retrouvera le PSV cette saison. Viking FK affrontera en effet le club d’Eindhoven en janvier lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.