Selon l'Eindhovens Dagblad, le PSV s'apprête à prolonger le contrat d'Amir Bouhamdi. L'attaquant de 17 ans est déjà lié au club jusqu'en milieu d'année 2028, mais des discussions sont en cours pour ajouter quelques années supplémentaires.

L’attaquant a brillé lors de l’UEFA Youth League, où il a inscrit un but et délivré une passe décisive en quatre matchs. Les jeunes talents du PSV ont franchi la phase de groupes avant de tomber face à Chelsea aux tirs au but lors du tour intermédiaire.

Depuis la trêve hivernale, il a également enchaîné les apparitions avec Jong PSV en Keuken Kampioen Divisie, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives en dix rencontres.

Selon le média régional, plusieurs grands clubs internationaux s’intéressent de près à l’attaquant et pourraient se positionner pour obtenir sa signature.

Selon Rik Elfrink, l’enthousiasme est grand autour de ce talentueux attaquant et le PSV souhaite donc s’assurer de pouvoir profiter encore longtemps de ce joueur issu du centre de formation du Roda JC, arrivé lors de la saison 2017/18.

Grâce à sa progression fulgurante, il a déjà intégré l’équipe première des Eindhovenois plus tôt cette année. Le club souhaite le conserver à long terme, jusqu’à cinq ans, une fois qu’il aura atteint sa majorité ; en attendant, la législation lui interdit de s’engager pour plus de trois ans.