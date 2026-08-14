Le PSV ne pourra de nouveau pas compter sur Alassane Pléa pour le moment. L’attaquant de 33 ans s’est blessé vendredi à l’entraînement et devrait être indisponible au moins jusqu’à la fin du mois de septembre en raison d’une nouvelle blessure.

Pour Pléa, il s’agit d’un nouveau gros coup dur après avoir déjà dû suivre une longue rééducation au cours de l’année écoulée. Le Français s’était gravement blessé au genou en août de la saison dernière lors du match contre le FC Twente, voyant ensuite quasiment toute son année tomber à l’eau.

Cette nouvelle blessure n’a d’ailleurs aucun lien avec le genou qui avait causé tant de problèmes à Pléa la saison dernière. Pléa était justement en train de revenir petit à petit, mais il doit désormais de nouveau suivre un processus de rééducation.

L’attaquant expérimenté refuse lui-même de se laisser abattre. « Je reste combatif et je vais tout faire pour revenir le plus vite possible », a-t-il assuré vendredi. « Ce n’est pas le nombre de fois où l’on tombe qui compte, mais le nombre de fois où l’on se relève. »

Pléa est encore lié au PSV jusqu’à la mi-2028 et devait cette saison lutter avec Ricardo Pepi pour la place en pointe de l’attaque. Avec Guus Til, le PSV dispose encore d’une alternative pour le poste d’avant-centre. Par ailleurs, le Jong PSV compte dans ses rangs deux jeunes avant-centres axiaux, Austyn Jones et Keziah Oteng-Mensah, qui peuvent éventuellement servir d’option.

Selon Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad , la nouvelle blessure de Pléa semble contraindre le PSV à bouger sur le marché des transferts, puisque le club d’Eindhoven a de nouveau perdu un attaquant de pointe. L’an dernier, Myron Boadu avait été recruté au tout dernier moment après la blessure de Pléa, mais le PSV a finalement décidé le mois dernier de ne pas poursuivre avec lui, et Boadu est libre de tout contrat depuis le 1er juillet 2026.

Le PSV travaillait déjà sur le dossier du joueur de 17 ans Mikkel Bro Hansen, de Bodø/Glimt. L’attaquant danois souhaite rejoindre Eindhoven, selon l’ED, mais le PSV n’a pas encore trouvé d’accord avec le club norvégien, qui réclame plusieurs millions pour son talent.