Le PSV affronte une concurrence acharnée en provenance d'Italie et d'Allemagne pour s'attacher les services de Sven Mijnans

Selon Rik Elfrink de l'Eindhovens Dagblad, le PSV Eindhoven réactive son dossier Sven Mijnans. Le milieu de terrain de l'AZ Alkmaar avait déjà été ciblé la saison passée, mais les deux clubs n'avaient pas trouvé d'accord.

Longtemps donné partant pour Eindhoven, le milieu de terrain avait finalement été jugé trop onéreux et était resté chez les Alkmaarders.

Selon le journaliste, un transfert de Mijnans au PSV s’inscrirait dans une trajectoire logique, même si le club devra repousser la concurrence, y compris étrangère.

Selon Transfermarkt, sa valeur atteint quinze millions d’euros, ce qui contraindrait Earnest Stewart à ouvrir le portefeuille. « L’an dernier, le PSV avait déjà proposé plus de dix millions d’euros, mais Max Huiberts, alors directeur technique, ne l’avait pas laissé partir », rappelle Elfrink, qui livre au passage une information surprenante.

Selon ce spécialiste du PSV, Como, la Juventus et le RB Leipzig lorgnent sur le joueur de 26 ans. « Como et la Juventus, en particulier, semblent être de sérieux concurrents du PSV. »

Selon Elfrink, le montant exact n’est pas encore connu. « Pour l’instant, personne ne confirme ni n’infirme l’existence de discussions avancées entre l’AZ et le PSV », conclut-il.