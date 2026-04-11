Le PSV a rempli son obligation sportive en s'imposant de manière autoritaire sur la pelouse du Sparta

Samedi soir, le PSV a facilement dominé le Sparta Rotterdam au stade Het Kasteel. Le champion en titre s’est imposé 2-0 grâce à des réalisations de Ricardo Pepi juste avant la mi-temps et d’Ismael Saibari en fin de rencontre. Malgré quelques opportunités, les locaux n’ont pas réussi à réagir.

Peter Bosz a offert du temps de jeu à plusieurs joueurs peu utilisés cette saison, dont le jeune talent Noah Fernández. En défense, Ryan Flamingo a remplacé Jerdy Schouten, victime d’une grave blessure. À noter l’entrée en jeu en fin de match du jeune Fabian Merién, 17 ans, pour ses débuts en Eredivisie.

La rencontre a débuté par une minute de silence impressionnante en hommage à Charles van der Steene, icône du Sparta. Dès l’entame, le PSV a tenté de surprendre. Yarek Gasiorowski a ouvert le score de la tête dès la première minute, mais la réalisation a été annulée après intervention du VAR pour une main de Guus Til lors de l’action préparatoire.

La rencontre reste animée : Ryan Flamingo échappe de justesse à l’exclusion après une faute sur Shunsuke Mito, tandis que Sparta se montre dangereux sur coup franc et corner. Le PSV, parfois imprécis en possession, demeure menaçant.

Peu avant la pause, la rencontre a été temporairement interrompue en raison de la fumée générée par des fumigènes allumés dans le secteur des supporters visiteurs. Juste auparavant, Ismael Saibari avait frappé le poteau. Au retour des vestiaires, le PSV se créait une occasion en or par Ricardo Pepi, mais l’Américain tirait à côté à bout portant.

Le premier but est finalement tombé à un moment crucial. Dans le temps additionnel de la première période, Ricardo Pepi a repris de la tête un excellent centre de Til : 0-1. Sparta a protesté pour une éventuelle faute sur l’action, mais la réalisation a été validée et le PSV a regagné les vestiaires avec l’avantage au score.

Après la mi-temps, la rencontre manque de rythme et d’occasions. Le Sparta tente de se montrer menaçant, mais ne parvient pas à prendre le dessus sur des Eindhovenais qui contrôlent parfaitement le jeu. La plus grosse opportunité est pour Joshua Kitolano, qui ne parvient toutefois pas à exploiter un centre précis.

En fin de match, le PSV a toutefois scellé l’issue de la rencontre : Couhaib Driouech a adressé une passe décisive à Ismael Saibari, qui a battu le gardien d’un tir calme et précis (0-2). La résistance de Sparta était alors brisée, et les visiteurs ont gérer la fin de rencontre sans trembler.