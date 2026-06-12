Selon l’Eindhovens Dagblad, le jeune talent polonais Wojciech Mońka (19 ans), défenseur prometteur du Lech Poznan, a récemment été proposé au PSV. Évalué à 10 millions d’euros par Transfermarkt, il est encore sous contrat avec le champion de Pologne jusqu’en 2029.

Sous contrat avec le champion de Pologne jusqu’en milieu d’année 2029, le joueur pourrait toutefois partir selon son agent, CAA Stellar.

« Plus tôt dans la période des transferts, une option polonaise avait déjà été soumise au club par un intermédiaire : Wojciech Mońka (19 ans) du Lech Poznan. Le PSV n’avait alors pas donné suite », écrit Elfrink vendredi.

Pour l’instant, le défenseur central ne rejoindra donc pas Eindhoven, le club néerlandais se tournant vers d’autres pistes au poste de défenseur central.

À ce jour, il a disputé quarante matchs officiels sous les couleurs du Lech Poznan et compte également plusieurs sélections en équipe nationale junior de Pologne.

Mise à jour concernant Nijstad

Par ailleurs, Fabrizio Romano a confirmé vendredi que Nijstad avait choisi de prolonger son séjour au FC Twente. Le défenseur de 18 ans va prolonger son contrat jusqu'en milieu d'année 2029.

Le FC Barcelone, le PSV et l’Eintracht Francfort espéraient séduire le jeune Néerlandais, mais le directeur technique Erik ten Hag a su le convaincre de rester.