Le PSV a officialisé la venue de Damian Gomes Ferreira, a annoncé le club d’Eindhoven sur ses canaux officiels. Ce jeune talent de seize ans arrive en provenance de l’Ajax, qu’il a pu quitter libre de tout transfert.

À Eindhoven, le jeune Gomes Ferreira, âgé de seize ans, a signé son tout premier contrat professionnel. Cet engagement le lie au champion des Pays-Bas jusqu’à la mi-2029.

Réputé pour sa créativité au milieu de terrain, voire sur un côté, il a disputé la saison dernière avec l’équipe U17 du club amstellodamois.

« Avec l’équipe U17 de l’Ajax, le jeune joueur a déjà montré de belles choses balle au pied, mais le club a estimé qu’il fallait plus que cela », écrivait déjà Ajax Showtime à son sujet.

Le club d’Eindhoven, qui croit fermement en son potentiel, l’intègre directement à son groupe U19.

« À Amsterdam, Damian s’est distingué par sa créativité et la facilité avec laquelle il joue entre les lignes », écrit le PSV sur ses réseaux sociaux au sujet du joueur qui a passé neuf ans chez l’Ajax.

« Il possède en outre une passe en profondeur précise et reste solide balle au pied. Polyvalent, ce jeune attaquant fait également preuve de classe au milieu de terrain. Damian s’est déjà illustré sur la scène internationale, ayant disputé plusieurs matchs avec les différentes équipes « Future » des Oranje. »