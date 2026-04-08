Le PSV a adressé un message de remerciement plein d’humour au FC Volendam, après que le club de la province de Hollande-Septentrionale lui a indirectement offert le titre de champion des Pays-Bas dès ce week-end. Entre les deux formations, les piques amicales fusaient déjà depuis plusieurs jours ; les joueurs d’Eindhoven ont donc tenu parole en célébrant avec une pointe d’ironie la contribution involontaire des Jaune et Bleu à leur sacre.

Samedi, le PSV a battu de justesse le FC Utrecht (4-3), mais, plus tard dans le week-end, l’équipe de Peter Bosz dépendait encore d’une perte de points de la part du Feyenoord. Scénario parfait : les Rotterdamois n’ont pas dépassé le score de 0-0 contre Volendam.

« Je n’ai pas encore reçu de message de Joey (Veerman, ndlr), mais je m’attends bien à ce qu’une prime nous revienne », a plaisanté Henk Veerman juste après la rencontre sur ESPN. « Il faut qu’on en discute. Joey, félicitations, hein. »

Mardi, lors de la fête du titre du PSV, Joey Veerman a également été interrogé sur l’éventuelle « prime » pour ses amis de Volendam. « Il faut qu’on en discute », a-t-il répondu en riant.

Selon le Noordhollands Dagblad, le PSV a donc bel et bien tenu sa promesse : mercredi, le chauffeur de la direction de Bavaria est arrivé au centre d’entraînement de Volendam avec dix plateaux de bière aux couleurs du titre phocéen.

Henk Veerman a réceptionné la première cannette, personnalisée avec le nom et le numéro de son ami Joey. Selon le Noordhollands Dagblad, la plupart des joueurs ont toutefois laissé les cannettes de côté : vendredi, un match de championnat important contre le FC Twente les attend.