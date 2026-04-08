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Le PSV a adressé un « bonus » très spécial à Volendam, en guise de remerciement pour le match nul obtenu face à Feyenoord. Selon les observateurs, ce geste stratégique souligne la rivalité historique qui oppose les deux clubs et illustre la manière dont les formations néerlandaises se soutiennent mutuellement pour préserver leurs intérêts sportifs. La rencontre, qui s’est conclue sur un partage mérité, a permis au PSV de conserver sa place au sommet du classement, tandis que Volendam a démontré sa solidité défensive. Les supporters, eux, y voient un signe de fair-play et d’unité au sein de l’Eredivisie, où chaque point peut s’avérer décisif en fin de saison. Ce genre d’initiative, bien que rare, rappelle que le football professionnel reste un jeu d’alliances subtiles, où la reconnaissance entre clubs peut prendre plusieurs formes, y compris celle d’une prime symbolique

PSV Eindhoven
Volendam
Feyenoord
J. Veerman
H. Veerman

Le PSV a adressé un message de remerciement plein d’humour au FC Volendam, après que le club de la province de Hollande-Septentrionale lui a indirectement offert le titre de champion des Pays-Bas dès ce week-end. Entre les deux formations, les piques amicales fusaient déjà depuis plusieurs jours ; les joueurs d’Eindhoven ont donc tenu parole en célébrant avec une pointe d’ironie la contribution involontaire des Jaune et Bleu à leur sacre. 

Samedi, le PSV a battu de justesse le FC Utrecht (4-3), mais, plus tard dans le week-end, l’équipe de Peter Bosz dépendait encore d’une perte de points de la part du Feyenoord. Scénario parfait : les Rotterdamois n’ont pas dépassé le score de 0-0 contre Volendam. 

« Je n’ai pas encore reçu de message de Joey (Veerman, ndlr), mais je m’attends bien à ce qu’une prime nous revienne », a plaisanté Henk Veerman juste après la rencontre sur ESPN. « Il faut qu’on en discute. Joey, félicitations, hein. » 

Mardi, lors de la fête du titre du PSV, Joey Veerman a également été interrogé sur l’éventuelle « prime » pour ses amis de Volendam. « Il faut qu’on en discute », a-t-il répondu en riant. 

Selon le Noordhollands Dagblad, le PSV a donc bel et bien tenu sa promesse : mercredi, le chauffeur de la direction de Bavaria est arrivé au centre d’entraînement de Volendam avec dix plateaux de bière aux couleurs du titre phocéen. 

Henk Veerman a réceptionné la première cannette, personnalisée avec le nom et le numéro de son ami Joey. Selon le Noordhollands Dagblad, la plupart des joueurs ont toutefois laissé les cannettes de côté : vendredi, un match de championnat important contre le FC Twente les attend. 

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