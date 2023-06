Le PSG va-t-il se faire piquer Marcus Thuram?

Alors qu'il fait partie de la liste des cibles du PSG, Marcus Thuram va-t-il filer à la concurrence? Un club souhaiterait le piquer aux Parisiens.

Après une nouvelle saison compliquée, le PSG se trouve à un tournant de son histoire récente. Entamée l'été dernier avec l'arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif, la fameuse révolution de palais misant sur des joueurs ciblés plutôt qu'un empilement de stars n'a pas encore convaincu. Une partie du board veut continuer dans ce sens pour assainir le club, l'autre veut rétablir l'ancien système. Une incertitude qui explique la multiplicité des cibles parisiennes en ce début de mercato. Mais il ne faut pas trop traîner non plus car un club aimerait bien piquer Marcus Thuram au PSG.

Le PSG devancé pour Marcus Thuram?

Sur les tablettes du PSG depuis plusieurs semaines, Marcus Thuram n'est officiellement toujours pas un joueur parisien. En cause, une incertitude quant à la tactique à adopter sur le marché des transferts. Le profil de l'avant-centre français, également capable d'évoluer sur les ailes, plaît à Paris qui temporise pour savoir si c'est le meilleur parti disponible. Mais cette tergiversation pourrait coûter chez au club puisqu'un concurrent vient d'entrer dans la danse et souhaite s'offrir l'international Bleu au nez et à la barbe de tout le monde.

Selon la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan serait en effet décidé à s'offrir l'attaquant qui quittera le Borussia Mönchengladbach gratuitement à la fin du mois de juin. Certes, le PSG part largement favori financièrement parlant mais le club italien tentera de convaincre le Français en misant sur la solidité de son projet et la possibilité pour lui de s'imposer durablement à la pointe de l'attaque, ce qui ne sera pas possible à Paris. Suffisant pour détourner le fils de Lilian Thuram du PSG? Pas sûr, mais le club parisien aurait tort de tenter le diable en faisant traîner le dossier.