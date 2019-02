Le PSG s'explique sur la diffusion sur Facebook du match contre MU

Le PSG a émis un communiqué dans lequel il donne des explications sur les raisons qui ont fait que le match de la veille a été diffusé sur Facebook.

À la surprise générale, le huitième de finale aller de la Ligue des Champions, opposant mardi soir Manchester United au PSG, a été diffusé en partie sur la page facebook officielle du club de la capitale française. L'initiative n'aurait pas du tout été volontaire, mais simplement un souci technique si l'on se fie aux explications formulées mercredi par le PSG.

"Suite à un problème de géolocalisation, le match de Ligue des Champions Manchester United - Paris Saint-Germain a été hier soir accessible à une audience globale pendant un laps de temps réduit depuis la page Facebook du Club parisien, a fait savoir le communiqué. Les équipes de Facebook travaillent à faire toute la lumière sur le déroulement des faits afin que cela ne se reproduise plus".

L'article continue ci-dessous

Le PSG est allé plus loin dans les explications en divulguant qu'à l'origine, une diffusion sur Facebook devait unique satisfaire ses abonnés de l'autre côté de l'Atlantique : "A la demande de Facebook, détenteur des droits pour la Ligue des Champions sur le territoire brésilien et après autorisation de l’UEFA, le Club parisien a accepté de faire un « cross-post » du player de la page d’Esporte Interativo sur la page Paris Saint-Germain, comme il l’avait fait lors du match Paris Saint-Germain – Liverpool le 28 novembre dernier. Ce système de « Cross-Post » mis en place par Facebook consiste à partager le player d’une page, ici celui d’Esporte Interativo, à une autre page, celle du Paris Saint-Germain, tout en conservant la géolocalisation originale. Cette géolocalisation aurait du limiter l’audience au seul territoire brésilien. Cela n’a malheureusement pas été le cas puisque le contenu a été accessible sur la page globale du Club parisien. Aussitôt le problème identifié, le Paris Saint-Germain a décidé de supprimer immédiatement le lien en cause".

RMC Sport, le diffuseur officiel de la C1, a connu un bug durant la soirée en question et qui a conduit à des coupures. Et c'est durant cette période que des images de la rencontre sont apparues sur le réseau social des vice-champions de France. Toutefois, et contrairement aux premières informations qui ont circulé, il n'y avait aucune volonté de "doubler" la chaine TV.

RMC Sport ne compte pas en rester là. La chaine du groupe Altice a dénoncé un "acte de piratage". Une enquête a même été lancée pour déterminer s'il s'agissait bien d'une erreur ou pas.