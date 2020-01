Le PSG seul décideur dans le dossier Icardi ?

Le club de la capitale serait le seul à avoir les cartes en main en ce qui concerne l'avenir de l'attaquant argentin.

Prêté par l' avec une option d'achat de 70 millions d'euros, Mauro Icardi régale depuis son arrivée au PSG. Auteur d'un triplé mercredi soir en contre l'AS Saint-Etienne, l'attaquant argentin a déjà inscrit dix-sept buts cette saison avec le club de la capitale en à peine six mois. Mieux encore son ratio de tirs cadrés et de buts marqués sous le maillot du est très impressionnant.

Alors forcément, la probabilité de voir le Paris Saint-Germain lever l'option d'achat et tout faire pour conserver Mauro Icardi est grande. Un attaquant de ce calibre à 70 millions d'euros au vu des prix sur le marché des transferts actuellement, c'est un cadeau. Pour le moment, le club de la capitale n'a pas enclenché la seconde pour les négociations et forcément, du côté du joueur, Wanda Nara, la femme et agent d'Icardi, ne manque jamais l'occasion pour brouiller les pistes.

Le contrat de l'Argentin déjà prêt ?

Il y a quelques jours, Wanda Nara, qui est restée vivre à Milan, ne s'est pas montrée totalement ferme quant à la possibilité de voir Mauro Icardi rester au PSG la saison prochaine : "S’il quittera le PSG en fin de saison ? Ce sera sa décision. Il n’y a rien de certain. On verra. C’est évident que voyager entre Paris, Rome et Milan c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais je vais y arriver. Mauro fait de belles choses en et j’en suis heureuse. On a trouvé beaucoup d’amis. Donc on verra...".

Entre temps, Mauro Icardi a claqué un triplé contre l'ASSE et fait part de son plaisir d'être au PSG : "La vérité, c’est que je me sens très bien ici à Paris. Nous n’avons encore parlé de rien. Il reste encore 4-5 mois avant la fin du championnat. En mai, quand la saison sera terminée, nous parlerons, nous discuterons, à coup sûr. Si j’ai la possibilité de rester, j’en serais très heureux". Le clan Icardi essaye de faire croire qu'il est en position de force, une thèse confirmée par La Repubblica, indiquant que l'attaquant avait négocié la possibilité de revenir en à l'issue de son prêt, mais la réalité serait toute autre.

Selon les informations de L'Equipe, seul le PSG aurait les cartes en main dans ce dossier. Le champion de France en titre a jusqu'à la fin de la saison pour décider s'il veut garder, ou non, l'international argentin la saison prochaine et lever l'option d'achat. Si jamais le club de la capitale décide de lever cette option, Mauro Icardi n’aurait pas son mot à dire, son futur contrat ayant même déjà été établi lors des négociations l’été dernier. Autant dire que Wanda Nara joue certainement au poker menteur pour mettre la pression sur le PSG, mais vu les performances de son mari, il est fort probable qu'il reste un peu plus longtemps dans la ville lumière.