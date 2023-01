"Le PSG sera le plus grand club du monde s'il gagne la Ligue des champions", prédit un ancien président du club

Michel Denisot, président de Châteauroux, va retrouver le PSG, son ancien club, en Coupe de France et lui prédit un grand avenir.

Michel Denisot a connu les grandes heures du Paris Saint-Germain. Nul doute que l'ancien président du club de la capitale doit être heureux de la direction prise par le champion de France en titre. Président phare de l'époque Canal +, Michel Denisot a ensuite vu le club de la capitale auquel il était attaché vivre des périodes compliquées sous Colony Capital avant d'atteindre les sommets avec QSI.

"Paris a tout pour être numéro 1"

Depuis l'arrivée des Qataris, le Paris Saint-Germain est devenu une place forte du football européen, mais le club de la capitale n'a toujours pas réussi son objectif majeur : remporter la Ligue des champions. En remportant cette compétition, le PSG rentrerait dans une nouvelle dimension. Dans une interview accordée à L'Equipe avant le match de Coupe de France entre le PSG et Châteauroux, club dont Michel Denisot est actuellement président, ce dernier a prédit un grand avenir au PSG en cas de sacre en C1.

"Le PSG a tout pour être le numéro 1, il n'a plus qu'à gagner la Ligue des champions. Il possède dans son effectif un champion du monde (Messi), un finaliste (Mbappé), un 4e(Hakimi), c'est une équipe de Coupe du monde. Si le PSG était une nation - il l'est presque vu toutes les nationalités qui le composent -, il aurait pu gagner le Mondial. S'il gagne la Ligue des champions, le PSG sera le plus grand club du monde. Il peut le devenir cette saison", a expliqué Michel Denisot.

"Je n'ai pas de liens particuliers avec le PSG"

"Ma relation avec Nasser Al-Khelaïfi ? Une bonne, on échange des messages courtois comme après le tirage. Il m'a dit que ce serait un très grand match. Je le crois (sourire). Mais je n'ai pas de liens particuliers avec le club. Il y a longtemps que je ne me suis pas rendu au Parc. Jean-Claude Blanc (le directeur général délégué sur le départ) m'a toujours dit que si je souhaitais venir, j'étais le bienvenu", a ajouté l'ancien président du PSG.

Il pourrait y avoir plus d'anciens comme dans d'autres clubs. Les anciens sont régulièrement invités au Parc, après si c'est pour trouver un boulot, c'est autre chose".

Les critiques pleuvent souvent au Paris Saint-Germain sur le fait qu'ils ne donnent pas assez de place, d'importance et n'accordent pas assez de respect à leurs anciennes gloires. Michel Denisot s'est exprimé à ce sujet : "

"On est des acteurs dans une entreprise à un moment donné et on pense parfois que l'entreprise c'est nous, alors que non. Quand Canal avait racheté le club en 1991, alors qu'il était menacé du dépôt de bilan, on avait collaboré avec l'ancienne équipe dirigeante. Le club était ouvert. Chacun son fonctionnement", a conclu Michel Denisot.