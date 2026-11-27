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Le Paris Saint-Germain se serait de nouveau renseigné sur l’attaquant de l’Atlético de Madrid Julian Alvarez, alors qu’il fait face à une grave crise de blessures en attaque avant janvier. Ce regain d’intérêt des champions d’Europe maintient également Arsenal, qui suit le joueur de longue date, à l’affût. Mais le club espagnol et l’entourage du joueur excluent tout départ en cours de saison.

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Le PSG durement touché en attaque

Selon TEAMtalk, le PSG étudie le marché des attaquants après les blessures de Desire Doue et de Khvicha Kvaratskhelia , qui les privent tous deux du reste de la saison. Si le club français a déjà plusieurs ailiers sur sa liste, il s’est aussi renseigné sur la disponibilité d’Alvarez. L’Atlético n’a toutefois aucune intention de le vendre en cours de saison, et les représentants de l’attaquant assurent qu’un transfert en janvier n’est pas envisagé.

Simeone soutient l’attaquant argentin, de retour en forme

Des sources à Madrid soulignent qu’Alvarez ne cherche pas à partir cet hiver, d’autant qu’il connaît un net regain de forme après avoir été écarté des plans de Diego Simeone plus tôt dans la saison. Le joueur de 25 ans a retrouvé son meilleur niveau lors de ses 10 dernières apparitions en club et en sélection, avec six buts et quatre passes décisives, dont un but lors de la victoire de mercredi contre Viking en Ligue des champions .

Réaffirmant publiquement sa confiance en l’attaquant après cette victoire, Simeone a déclaré : « Je suis content de lui. Je l’apprécie en tant que personne et je vais le soutenir en tant que footballeur. Il n’y a pas une action qui ne passe pas par lui et qui ne soit importante. Je n’ai aucun doute. Pour arriver là où nous voulons être, nous avons besoin du meilleur Julian Alvarez. »

Arsenal reste attentif à la situation

Le PSG et Arsenal avaient tous deux suivi l’international argentin pendant l’été, lorsqu’un feuilleton autour d’un transfert à Barcelone s’était développé. Bien qu’Alvarez ait souhaité étudier la possibilité d’un départ pour la Catalogne, l’Atlético est resté ferme et a bloqué son transfert. L’ancien attaquant de Manchester City est alors retourné dans la capitale espagnole et a présenté ses excuses.

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Selon le média, Arsenal est au courant de cette nouvelle approche du PSG et continue de voir en Alvarez un joueur capable de renforcer considérablement l’attaque de Mikel Arteta. Les espoirs du club londonien de conclure un accord en cours de saison s’étaient même accrus le mois dernier, sur fond d’affirmations selon lesquelles Martin Zubimendi pourrait être proposé dans le cadre d’un échange .

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Une bataille pour son transfert se profile cet été

Simeone étant déterminé à tirer le meilleur d’Alvarez, un transfert en janvier est définitivement exclu pour le PSG comme pour Arsenal. Les champions français devront probablement se tourner cet hiver vers les ailiers de leur liste pour pallier les absences de Doue et Kvaratskhelia. Une nouvelle bataille d’envergure pour le transfert de l’Argentin devrait néanmoins s’engager à la fin de la saison.