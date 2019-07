Le PSG s’apprête à ouvrir des Académies de jeunes aux Antilles

Le PSG vient de publier un communiqué dans lequel il fait savoir que l’inauguration de plusieurs académies est prévue pour cet été aux Antilles.

Il n’y pas qu’au niveau de son équipe première que le PSG cherche à avancer et réduire l’écart qui le sépare des tous meilleurs clubs du continent. Le club francilien essaye aussi de devenir un modèle dans la détection et la progression des jeunes joueurs. Et c’est dans cette optique, qu’il est sur le point de lancer plusieurs académies en son nom aux Antilles.

Ce lundi, Paris a effectivement fait savoir que l’inauguration de nombreuses académies devrait avoir lieu simultanément au et au , et ce en partenariat avec la société nommée TEK FIVE EVOLUTION.

Un communiqué a été publié par le club pour expliquer le projet et aussi les buts fixés à travers cette remarquable initiative.

« C’est un projet ambitieux et multisite, qui ambitionne d’accueillir plus d’un millier de joueurs Guadeloupéens et Martiniquais, de 4 à 15 ans, dès la première saison.

Le 4 Août, Pierre-Yves Bodineau, Directeur Technique de la Academy, sera sur place pour deux semaines de formation des coachs de la Paris Saint-Germain Academy Antilles qui auront pour mission de transmettre les valeurs et la philosophie de jeu du Paris Saint-Germain aux jeunes joueurs. Ils seront garants de la méthodologie et de la qualité de l’enseignement.

À compter de septembre 2019, la Paris Saint-Germain Academy s’établira de façon permanente. Les jeunes fans antillais du Paris saint-Germain pourront ainsi bénéficier d’infrastructures de qualité, d’une méthodologie d’entraînement unique, mais aussi de l’expertise et du savoir-faire de son Directeur Technique Garry Bocaly, ancien joueur de ligue 1 (Double champion de ), en charge de la partie football du projet. »

« S’installer au quotidien dans la vie des jeunes guadeloupéens et martiniquais »

Un responsable du club, en la personne de Fabien Allègre, qui occupe le rôle de Directeur du merchandising et de la diversification de la marque au Paris Saint-Germain, s’est aussi exprimé sur ce sujet : « L’ouverture d’une Academy aux Antilles est un symbole fort pour le club et ne fait que renforcer les liens qui unissent le Paris Saint-Germain et les Antilles. Plusieurs joueurs originaires de ces deux îles ont nourrit l’histoire du club. Les fans du Paris Saint-Germain sont très nombreux aux Antilles, il y a un vrai engouement autour du club, et les fans club y sont très actifs (…) Avec ce projet, le Paris Saint-Germain va s’installer au quotidien dans la vie des jeunes joueurs guadeloupéens et martiniquais, pour leur apporter un enseignement unique et innovant, et partager avec eux nos valeurs et notre vision du football ».

Durant sa longue histoire, le PSG a vu de nombreux joueurs issus des Antilles ou originaires de la région en question se distinguer en son sein (Angloma, Anelka, Domi, Luccin, Dalmat…). Avec l’initiative qui a été mise en place, ce lien va donc être non seulement perpétué, mais aussi solidifié.