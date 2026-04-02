Le PSG s'associe à WHOOP pour redéfinir l'entraînement, la récupération et l'expérience des supporters

Le Paris Saint-Germain annonce un partenariat pluriannuel avec WHOOP : l'entreprise spécialisée dans les technologies portables devient le partenaire officiel du club dans le domaine des appareils portables de santé et de remise en forme jusqu'en 2029. Dans le cadre de cet accord, WHOOP sera désigné partenaire premium des équipes masculine et féminine, soulignant ainsi la volonté constante du PSG de rester à la pointe de l'innovation dans le football de haut niveau.

Le PSG adopte une approche de la performance basée sur les données grâce à la technologie WHOOP

Dans le cadre de cette collaboration, les joueurs du PSG auront accès à la technologie avancée de WHOOP, conçue pour fournir des informations en temps réel sur des paramètres physiologiques clés, notamment la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), le sommeil, la fatigue et le stress.

L'objectif est simple : optimiser les performances.

En transformant les données en recommandations personnalisées, les joueurs et le staff technique pourront ajuster les charges d'entraînement, améliorer les cycles de récupération et mieux gérer la condition physique globale tout au long d'une saison exigeante.

Richard Heaselgrave, directeur des recettes du PSG, a déclaré que ce partenariat reflétait l’ambition plus large du club de repousser les limites en matière de performances et de bien-être. « Avec WHOOP, nous franchissons une nouvelle étape en permettant aux athlètes de mieux comprendre et d’améliorer leur condition physique grâce à une technologie de pointe », a-t-il déclaré. « Ce partenariat reflète notre ambition de rendre les performances plus accessibles, tout en aidant chacun à mieux prendre soin de son bien-être et de sa récupération. »

Un partenariat conçu pour le football moderne

Cette collaboration va au-delà des vestiaires. Le PSG et WHOOP présentent cet accord comme s'inscrivant dans une évolution plus large du sport de haut niveau, qui place la santé, la récupération et les données des athlètes au cœur de la prise de décision.

Brian Curtin, vice-président du marketing mondial chez WHOOP, a souligné l’ampleur mondiale de cette opportunité. « Le Paris Saint-Germain est l’une des marques les plus influentes au monde, non seulement dans le domaine du sport, mais aussi dans la culture mondiale », a-t-il déclaré. « Ensemble, nous redéfinissons la performance en donnant aux athlètes et aux fans les outils nécessaires pour comprendre leur corps, s’entraîner plus intelligemment, mieux récupérer et atteindre leur plus haut niveau de performance. »

Les fans vont bénéficier de nouvelles initiatives

Les supporters seront également associés à ce partenariat grâce à une série d’activations mondiales tout au long de la saison. Des événements PSG Run aux expériences ICP – La Maison, cette collaboration vise à faire découvrir aux fans les mêmes données de performance que celles utilisées par les joueurs d’élite.

La marque WHOOP fera ses débuts au Parc des Princes lors du prochain match de Ligue 1 du PSG, en apparaissant sur les panneaux LED, les affichages 3D dans les virages et les plateformes numériques du jour de match.

Le PSG continue de montrer la voie, sur le terrain comme en dehors

Fort de son tout premier titre en Ligue des champions de l'UEFA remporté en 2025, le PSG continue d'étendre son influence tant sur le terrain qu'en dehors. Avec une base de supporters mondiale de plus de 500 millions de personnes et une réputation grandissante à la croisée du sport, de la mode et de la culture, des partenariats comme celui-ci renforcent encore sa position parmi les clubs de football les plus avant-gardistes.

En s'associant à WHOOP jusqu'en 2029, le PSG mise pleinement sur un avenir où les données, la science et la performance vont de pair, et où les gains marginaux pourraient faire toute la différence au plus haut niveau.