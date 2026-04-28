Le PSG s'associe à WHOOP : comment les supporters peuvent s'entraîner comme les pros grâce à des données de performance de haut niveau

Le Paris Saint-Germain s'est associé à WHOOP dans le cadre d'un partenariat de pointe visant à faire passer les performances des joueurs à un niveau supérieur.

La marque de wearables fournira aux joueurs des données temps réel sur la récupération, la charge de fatigue et le sommeil – les mêmes indicateurs que ceux utilisés par les sportifs d’élite du monde entier.

Mais l’initiative ne se limite pas au groupe professionnel du Parc des Princes.

Les supporters peuvent désormais accéder aux mêmes indicateurs de performance que les joueurs du PSG et commencer dès aujourd’hui à s’entraîner plus intelligemment.

Qu’est-ce que WHOOP et pourquoi le PSG l’utilise-t-il ?

WHOOP est un dispositif portable sans écran conçu pour aider les sportifs à optimiser leurs performances grâce aux données.

Utilisé par des équipes et des athlètes de haut niveau à travers le monde, il suit en continu :

Les niveaux de récupération

La qualité du sommeil

L'effort quotidien

Le stress et le bien-être général.

Chaque matin, les utilisateurs reçoivent un score de récupération qui indique clairement s’ils doivent accentuer l’effort ou accorder la priorité au repos, un facteur déterminant dans les environnements de haute performance comme au PSG.

S’entraîner comme le PSG : ce que cela implique concrètement

Ce partenariat repose sur un principe simple : optimiser l’entraînement grâce à des données plus précises.

Avec WHOOP, vous pouvez :

Savoir quand vous donner à fond ou vous reposer grâce à des informations quotidiennes sur votre récupération

grâce à des informations quotidiennes sur votre récupération Améliorer la qualité de votre sommeil grâce à des recommandations personnalisées

grâce à des recommandations personnalisées Suivre votre charge d’entraînement pour prévenir le surmenage

pour prévenir le surmenage Développez des habitudes de performance régulières, à l’image des athlètes de haut niveau.

La même méthode employée dans le football de haut niveau est désormais à la portée de tous les sportifs ambitieux.

Pourquoi WHOOP se démarque des autres objets connectés

Contrairement aux trackers de fitness traditionnels, WHOOP est conçu exclusivement pour la performance.

Pas d’écran, pas de distractions : uniquement des données

Entièrement axé sur la récupération et l’optimisation de l’entraînement

Reconnu par les athlètes et les équipes de haut niveau

Pour les footballeurs et les adeptes du fitness, il offre une compréhension plus approfondie de la façon dont votre corps réagit à l'entraînement.

Des stars du PSG aux sportifs amateurs.

Au PSG, les gains marginaux peuvent faire la différence, et c’est précisément ce que propose WHOOP.

En suivant leur récupération, leur sommeil et leur charge d’entraînement, les joueurs peaufinent leurs routines tout au long d’une saison exigeante.

Désormais, les fans peuvent appliquer ces mêmes principes à leur propre entraînement, qu’il s’agisse d’améliorer leur condition physique sur le terrain, leurs performances à la salle de sport ou leur bien-être général.

Pourquoi essayer WHOOP ?

Si vous visez une amélioration durable de vos performances, votre récupération et votre régularité, WHOOP vous donne un avantage fondé sur les données.

C’est particulièrement utile pour :