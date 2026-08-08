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Hussein Hamdy

Traduit par

Le PSG relève son offre pour s'attacher les services d'une cible de la Juventus en provenance de la Serie A

Mercato
Juventus FC
Paris Saint-Germain
Parme
Z. Suzuki
Serie A
Ligue 1
Italie
France
Japon

Forte concurrence

Le Paris Saint-Germain s'apprête à revoir à la hausse son offre pour recruter l'une des cibles de la Juventus lors de ce mercato estival.

Selon la chaîne « Sky Sport Italia », Parme avait rejeté une première offre du Paris Saint-Germain d'une valeur de 28 millions d'euros, assortie de 5 millions d'euros de bonus, pour s'attacher les services du gardien Zion Suzuki, mais il est peu probable qu'il refuse l'offre améliorée que le champion de France compte présenter.

La source a précisé que Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, est prêt à mettre sur la table des négociations près de 35 millions d'euros, bonus compris, de nouveaux contacts entre les deux clubs étant attendus en début de semaine prochaine.

Le Paris Saint-Germain se montre optimiste quant à la conclusion d'un accord pour recruter le gardien japonais, qui a déjà fait savoir qu'il accueillerait favorablement ce transfert, une étape qui représente une progression importante dans sa carrière.

La nouvelle comporte un aspect positif et un aspect négatif pour la Juventus, car Suzuki était la cible préférée de Luciano Spalletti au poste de gardien de but.

La Juventus garde l'espoir d'obtenir les services du gardien japonais sous la forme d'un prêt direct du PSG, dans le cas où son transfert au Parc des Princes venait à se concrétiser.

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