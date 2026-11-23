Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Peut-on remporter une troisième Ligue des champions en trois ans sans deux joueurs de la trempe de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué ? C’est le défi qui attend le PSG, contraint de tenter un triplé historique sans deux de ses meilleurs joueurs. Victimes de blessures graves à quelques semaines d’intervalle, ils ont, de fait, vu leur saison s’achever.

Les doubles champions d’Europe se trouvent donc face à un dilemme : recruter un renfort offensif en janvier ou faire confiance aux attaquants déjà présents dans l’effectif de Luis Enrique, pourtant presque réduit de moitié, tant en qualité qu’en quantité.

Même la meilleure équipe du monde des deux dernières saisons ne peut se permettre de se passer de deux de ses stars, toutes deux en attaque. Voilà pourquoi l’alarme est tirée au Paris Saint-Germain. Le mercato hivernal approche et le directeur sportif Luis Campos devra, avec l’entraîneur, choisir une stratégie, décider de la marche à suivre et trouver des solutions, rapidement.

« Je n’y pense pas pour le moment, nous sommes une équipe. Nous sommes toujours ouverts à toutes les possibilités sur le marché, mais tout ne dépendra pas d’un joueur blessé. Nous surmonterons cette période en équipe », a déclaré le technicien espagnol, qui se retrouve donc privé de deux joueurs clés de son secteur offensif à l’approche d’une période cruciale de la saison.

Publicité Publicité

En attendant le retour des deux blessés, dont l’absence sera longue, il « reste » à Luis Enrique, si l’on peut dire, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Maghnès Akliouche, Senny Mayulu, Mika Godts et Quentin Ndjantou.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Selon L'Équipe, le club sait qu’il doit intervenir sur le marché, mais réfléchit soigneusement à la décision à prendre. L’idéal serait de reproduire ce qui s’est passé en janvier 2025, lorsque l’arrivée de Kvara avait été décisive dans la conquête de la première Ligue des champions. Cette fois, la tâche s’annonce toutefois particulièrement complexe, car le PSG dispose d’une marge de manœuvre financière limitée et recherche un profil bien précis.

Les Parisiens ont besoin d’un attaquant, mais celui-ci doit posséder certaines caractéristiques et répondre aux exigences précises de Luis Enrique. L’Asturien veut un joueur offensif polyvalent, capable de comprendre les déplacements à effectuer en attaque, efficace et actif au pressing, qui sache aussi jouer sans ballon et puisse s’intégrer à une équipe déjà constituée, tout en acceptant de se retrouver souvent sur le banc. Bref, un profil difficile à trouver.

Publicité

Au Parc des Princes, il faudra décider s’il convient de poursuivre la politique de recrutement de jeunes talents, comme Godts et Akliouche, ou si la situation à l’infirmerie entraînera un changement de stratégie et la décision d’investir dans un joueur plus expérimenté, déjà habitué au plus haut niveau. À ce stade de la saison, le PSG ne peut peut-être plus se permettre le luxe d’attendre qu’un autre espoir fasse ses preuves.

Pour toutes ces raisons, le PSG se prépare à jouer un rôle majeur lors du prochain mercato. Les Parisiens savent que les clubs détenant les joueurs qu’ils ciblent augmenteront leurs prix en raison de leurs difficultés, mais une liste de recrues potentielles existe déjà pour l’équipe de l’ancien entraîneur de la Roma.

Publicité

Elle va de jeunes joueurs très prometteurs comme Prestianni, Maza et El Mala à la grande surprise de Ligue 1, Brunner de Monaco, sans oublier des joueurs de premier plan qui suscitent toutefois une forte concurrence. Le PSG apprécie Kroupi, étoile montante du football français, récemment appelé par Zidane et joueur phare de Bournemouth.

Il est le premier choix, mais les autres pistes ne sont pas à écarter. Elles mènent à son coéquipier, le Brésilien Rayan, ainsi qu’à ses compatriotes Endrick et Estevao. Les profils de Nusa, Norvégien de Leipzig qui a été proche de la Serie A à plusieurs reprises par le passé, et de Marcus Thuram sont moins prioritaires. L’Inter souhaite prolonger ce dernier avec un nouveau contrat, mais il représenterait une solution immédiatement opérationnelle pour les Parisiens.