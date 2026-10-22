Le PSG prépare une offensive surprise à 50 millions d’euros pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia, blessé

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Le Paris Saint-Germain préparerait une offensive majeure en janvier pour recruter Ibrahim Maza, espoir du Bayer Leverkusen, après la grave blessure au genou de Khvicha Kvaratskhelia, qui met fin à sa saison. Le club français devra faire face à une forte concurrence pour l’international algérien très prometteur, alors que Luis Enrique cherche de toute urgence un remplaçant en attaque.

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La grave blessure de Kvaratskhelia oblige le PSG à revoir ses plans

Le PSG a subi un coup dur en apprenant que Kvaratskhelia manquerait le reste de la saison en cours. L’ailier international géorgien a été victime d’une grave rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, qui l’éloignera des terrains pendant plusieurs mois. Cette grave blessure laisse un vide immense dans le dispositif offensif d’Enrique.

L’entraîneur du PSG compte énormément sur cet attaquant dynamique lorsque les compétitions nationales et européennes entrent dans leur phase décisive. Le conseiller sportif Luis Campos scrute donc déjà activement le marché des transferts à la recherche d’un remplaçant de grande qualité. Le club parisien devrait dépenser des sommes importantes lors du mercato de janvier pour renforcer son attaque.

Le PSG se tourne vers un joueur de Leverkusen

Le PSG a rapidement fait du jeune Maza, qui évolue à Leverkusen, une cible prioritaire pour le mercato hivernal. Selon Fichajes, l’international algérien de 20 ans correspond parfaitement au profil précis recherché par Enrique pour sauver la saison du club.

Maza a d’abord développé son jeu au Hertha Berlin avant de s’épanouir au plus haut niveau en Allemagne. Sa remarquable polyvalence tactique et ses qualités techniques ont retenu l’attention de la cellule de recrutement parisienne.

Getty Images

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Un prix élevé pour le joueur algérien

Le jeune attaquant réalise une superbe saison avec le Bayer Leverkusen. Il a déjà inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en seulement huit apparitions, toutes compétitions confondues. Toutefois, recruter ce joueur convoité ne sera certainement pas une opération bon marché pour le club français. Selon les estimations, le PSG devra formuler une première offre d’au moins 50 millions d’euros pour espérer faire fléchir Leverkusen.

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Une rude concurrence pour le jeune Algérien

Leverkusen ne laissera clairement pas partir son précieux atout offensif sans livrer une bataille acharnée dans les négociations. Le club allemand a déjà rapidement repoussé de précédentes approches de l’Atlético de Madrid, de Manchester City et d’Arsenal.

En outre, les dirigeants de Leverkusen négocient actuellement un nouveau contrat lucratif pour Maza. Ils espèrent qu’une importante revalorisation salariale convaincra le meneur de jeu d’inscrire son avenir à long terme au club, malgré son contrat actuel qui court jusqu’en 2030.