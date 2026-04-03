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Ousmane Dembele Jubelgetty
Rian Rosendaal

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Le PSG ne lâche rien dans la course au titre et semble prêt pour le choc de la Ligue des champions contre Liverpool

Paris Saint-Germain vs Toulouse
Paris Saint-Germain
Toulouse
Ligue 1

Vendredi, le Paris Saint-Germain a fait une excellente affaire dans la course au titre de Ligue 1. Luis Enrique a vu son équipe s'imposer 3-1 face à Toulouse et compte désormais quatre points d'avance sur son poursuivant, le RC Lens, qui a également disputé 27 matches et affrontera samedi le Lille OSC.

Ousmane Dembélé a tenté sa chance à la mi-temps de la première mi-temps depuis l'extérieur de la surface de réparation et a vu son superbe tir finir dans la lucarne. La joie du PSG n'a duré que quatre minutes, car Rasmus Nicolaisen a égalisé d'une tête pour Toulouse. 

Le PSG n'a pas paniqué face à ce but égalisateur et a repris l'avantage en quelques minutes. Khvicha Kvaratskhelia a repris un corner de la tête et Dembélé a inscrit son deuxième but de la soirée. L'ailier semblait avoir complété son triplé peu après la pause, mais le but a été annulé pour hors-jeu.

Enrique a remplacé Kvaratskhelia à plus de 20 minutes de la fin, afin de ménager sa star en vue du premier match contre Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions. Entre-temps, le PSG dominait la possession du ballon, sans toutefois creuser l'écart.

Le PSG a facilement conservé son avance, grâce notamment à un superbe but de Gonçalo Ramos qui a porté le score à 3-1, et remporte ainsi des points importants pour le titre de champion de Ligue 1. Mercredi, Liverpool se rendra au Parc des Princes, le match retour étant prévu à Anfield le 14 avril. 

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