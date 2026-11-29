Partager Suivez GOAL sur Google

Palmeiras a battu Estudiantes 1-0 à Montevideo pour remporter sa quatrième Copa Libertadores et se rapprocher d’une éventuelle finale de la Coupe intercontinentale contre le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions. L’entraîneur Abel Ferreira a salué les déplacements et la créativité de ses joueurs après avoir décroché une place au Qatar et à la Coupe du monde des clubs 2029.

Publicité

Palmeiras remporte la Libertadores et vise une confrontation avec le PSG

Palmeiras a décroché sa quatrième Copa Libertadores en battant Estudiantes 1-0 samedi au stade Centenario de Montevideo. Le club s’est ainsi qualifié pour la Coupe intercontinentale de la FIFA, prévue en décembre au Qatar, où le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA 2025-2026, l’attendrait directement en finale. Ramon Sosa a inscrit le but décisif, envoyant Palmeiras au Moyen-Orient et lui assurant également une place à la Coupe du monde des clubs 2029.

Grâce à ce succès, Palmeiras rejoint Flamengo au rang de club brésilien le plus titré de l’histoire de la Libertadores. Il occupe également la quatrième place du classement général des clubs les plus titrés, à égalité avec Flamengo, River Plate et Estudiantes.

« Les vrais artistes, ce sont les joueurs » : le plan d’Abel Ferreira

Abel Ferreira, devenu l’entraîneur le plus titré de l’histoire de Palmeiras avec 12 trophées, dont trois Libertadores, a expliqué que son plan tactique victorieux associait la construction du jeu à la brésilienne à la verticalité argentine, grâce aux appels alternés d’Arthur et de Jhon Arias.

« Ce que je leur ai dit, c’est qu’ils devaient jouer sur des lignes différentes. Quand Arthur redescendait, Arias devait prendre la profondeur, a déclaré Ferreira à ESPN. Le football brésilien construit depuis l’arrière avant d’attaquer. Le football argentin est davantage tourné vers l’avant. Et moi, je mélange les deux : quand l’un recule, l’autre doit avancer. »

Publicité Publicité

Ferreira a insisté sur le fait que le staff technique s’était contenté de définir le cadre avant de laisser les joueurs décider du match : « Ensuite, ce qu’Arias va faire, c’est sa décision, c’est la décision de notre Arthur. La seule chose que j’exige d’eux, c’est un comportement, parce que, soyons honnêtes, les vrais artistes, ce sont les joueurs. L’entraîneur doit simplement éviter de compliquer les choses. »

Related Topics

Une série record et le format de la Coupe intercontinentale

La victoire de samedi constitue le 13e trophée de Palmeiras depuis 2020. Elle porte aussi à 11 matches sa série de victoires consécutives en rencontres à élimination directe en 2026, un record pour le club. Le capitaine Gustavo Gomez a, quant à lui, atteint les records du club de 14 titres et de 17 finales.

Dans le format à six équipes de la Coupe intercontinentale de la FIFA, le PSG, vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA, accède directement à la finale, tandis que les cinq autres champions continentaux disputent les tours à élimination directe précédents. Al-Ahli, vainqueur de la Ligue des champions Élite de l’AFC 2025-2026, et Auckland FC, champion de la Ligue professionnelle de l’OFC 2026, se sont affrontés lors du barrage du premier tour pour obtenir le droit de rencontrer Mamelodi Sundowns, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2025-2026, en Coupe Afrique-Asie-Pacifique de la FIFA. Palmeiras entre en lice au deuxième tour, lors du Derby des Amériques de la FIFA.

Publicité

Un calendrier chargé avant une éventuelle rencontre avec le Paris Saint-Germain

Avant une éventuelle confrontation avec le PSG en finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA, le 16 décembre à 13 h, heure de Brasilia, Palmeiras doit traverser deux continents et disputer plusieurs rencontres.

Palmeiras jouera la finale de la Coupe du Brésil contre Gremio trois jours seulement avant d’affronter Toluca, vainqueur de la Coupe des champions de la CONCACAF 2026, le 9 décembre au stade Jassim Bin Hamad. Le vainqueur disputera le 12 décembre un barrage de la Coupe Challenger de la FIFA contre Mamelodi Sundowns pour obtenir le droit d’affronter le PSG.