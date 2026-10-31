Partager Suivez GOAL sur Google

Le Paris Saint-Germain suit de près l’attaquant de Bournemouth Eli Junior Kroupi, qui fait son retour après une longue absence due à une blessure au pied. Le club français fait face à une rude concurrence de plusieurs poids lourds de la Premier League, dont Arsenal et Manchester United, également intéressés par le jeune talent.

Publicité

Kroupi retrouve les terrains avec Bournemouth

Le PSG et plusieurs grands clubs européens suivent de près l'attaquant de Bournemouth Kroupi depuis son retour tant attendu en équipe première. Le joueur de 20 ans s'est récemment remis d'une fracture du cinquième métatarse du pied droit, une grave blessure qu'il a malheureusement subie en juillet.

Après trois mois éprouvants à l'infirmerie, l'international français Espoirs prend enfin les mesures nécessaires pour retrouver le rythme de la compétition. L'entraîneur de Bournemouth, Marco Rose, gère actuellement son temps de jeu avec prudence afin de ne pas précipiter le retour sur le terrain du jeune joueur très convoité.

Il a disputé quelques minutes lors de l'impressionnante victoire 3-0 contre Manchester United dimanche à Old Trafford. Trois jours plus tard, Kroupi est de nouveau entré en jeu lors d'un succès 3-0 contre Aston Villa en Coupe de la Ligue.

Les géants européens s'intéressent à Bournemouth

Si Bournemouth aborde le retour de son jeune attaquant avec patience et méthode, ses nombreux prétendants se montrent beaucoup moins réservés. Kroupi suscitait déjà un vif intérêt en Europe lors du mercato estival, avant que sa blessure au pied ne mette un terme à toute possibilité de transfert.

Publicité Publicité

Selon TEAMtalk, le PSG et Barcelone continuent tous deux de suivre attentivement ses progrès maintenant qu'il a officiellement retrouvé les terrains. Les clubs de Premier League Chelsea et Tottenham restent eux aussi très désireux de s'attacher ses services dans un avenir proche.

Related Topics

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

La concurrence pour l'ancien joueur de Lorient s'intensifie rapidement. De récents articles indiquent qu'Arsenal et Manchester United l'ont également inscrit officiellement sur leurs listes respectives de cibles pour le mercato.

Bournemouth refuse de vendre cet hiver

Malgré l'intérêt croissant de certains des clubs les plus puissants d'Europe, Bournemouth mesure pleinement l'immense valeur de Kroupi pour son effectif. Le club s'oppose catégoriquement au départ de son jeune espoir offensif lors du prochain mercato hivernal.

Publicité

Treizième de Premier League, le club de la côte sud considère le Français comme un élément crucial pour la suite de la saison. Bournemouth est absolument déterminé à écarter toute négociation en janvier, quelles que soient les offres financières présentées.

Le PSG étudie d'autres pistes

Le refus catégorique de Bournemouth d'autoriser une vente en janvier constitue un obstacle majeur aux projets immédiats du PSG sur le marché des transferts. Le club parisien recherche activement un renfort cet hiver pour compenser l'absence prolongée de Khvicha Kvaratskhelia, blessé. Un transfert de Kroupi à la mi-saison semblant totalement exclu, le PSG devra se tourner vers d'autres cibles pour renforcer son attaque.