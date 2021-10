Le PSG en pole position pour Erling Haaland ?

Le club de la capitale serait en très bonne posture pour accueillir l'attaquant du Borussia Dortmund l'été prochain.

Le marché des transferts estival a fermé ses portes il y a tout juste un mois, mais le mercato ne s'arrête jamais réellement dans le monde du football. En coulisses, les dirigeants oeuvrent toujours pour préparer les futurs transferts, que ce soit ceux de cet hiver ou ceux de l'été prochain. Plusieurs joueurs vont agiter la planète football lors des prochains mois et la Gazzetta dello Sport leur a consacré une rubrique ce vendredi, à commencer par Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG en juin 2021.

Le champion du monde 2018 n'a toujours pas prolongé son bail avec le club de la capitale, même si le PSG ne désespère pas à l'idée de réussir à le faire changer d'avis, et est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid. L'autre jeune joueur qui fait saliver toute l'Europe : c'est Erling Haaland. Le Norvégien empile les buts avec le Borussia Dortmund et disposerait de deux options concernant son avenir selon le média italien.

Pour Erling Haaland, ce sera le Real Madrid... ou le Paris Saint-Germain d'après les informations de la Gazzetta dello Sport. Avec un scénario très clair. Si Kylian Mbappé décide de ne pas prolonger son contrat et donc de réaliser son rêve en rejoignant le Real Madrid, cela ouvrira les portes du Paris Saint-Germain à l'international norvégien. Le PSG serait prêt à foncer sur la piste Erling Haaland en cas de départ du champion du monde 2018.

La question s'était d'ailleurs déjà posée cet été, en toute fin de mercato. En effet, le nom d'Erling Haaland était mentionné, au même titre que celui de Richarlison, face aux offensives tardives des Madrilènes pour Kylian Mbappé. Mais le Borussia Dortmund avait totalement fermé la porte à un départ de son jeune buteur norvégien, encore plus à deux jours de la fin du marché des transferts, mais la donne ne sera pas la même l'été prochain.

Si Hans-Joachim Watzke a indiqué que l'avenir d'Erling Haaland n'était pas encore tranché, et que ce dernier pourrait rester, la volonté de l'international norvégien pèsera lourd dans la balance. Sous contrat jusqu'en 2024, Erling Haaland aurait une clause libératoire qui s'activera à l'été 2022 et qui oscillerait entre 75 et 90 millions d'euros. Néanmoins, l'international norvégien et son clan réclameraient un salaire annuel proche de 50 millions d'euros par an, ce qui refroidira de nombreux prétendants.

Toutefois, le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir la même somme à Kylian Mbappé, qui pour l'instant refuse de parapher un nouveau bail, et pourrait donc accepter de faire la même offre au Norvégien. Qui plus est, le PSG dispose de bonnes relations avec Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland et de nombreux joueurs évoluant, ou ayant évolué, à Paris. Affaire à suivre.