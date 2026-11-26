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Le Bayern Munich a concédé sa première défaite de la saison contre l’OSC Lille. Les retours de plusieurs joueurs donnent de l’espoir, mais ne régleront pas son principal problème. Il est encore trop tôt pour s’inquiéter sérieusement de ses grands objectifs.

Si le Bayern Munich de novembre 2026 devait se résumer à une action, ce serait le but contre son camp d’Aleksandar Pavlovic face à l’OSC Lille. La frappe d’Ethan Mbappe a heurté le poteau avant de revenir dans les pieds de Pavlovic, qui, pris totalement au dépourvu, a maladroitement envoyé le ballon dans ses propres filets . Ce but décisif du 2-1 illustre parfaitement la mauvaise passe que traverse le Bayern Munich.

Pendant des semaines, le Bayern a surmonté tous les obstacles. La maladie de Jamal Musiala, la mort du père de Joshua Kimmich, le malaise de Vincent Kompany et l’absence qui a suivi, puis une blessure après l’autre. Au milieu de toutes ces difficultés, le Bayern Munich avait notamment signé, il y a exactement trois semaines, une impressionnante victoire 2-0 sur le terrain de l’Atlético de Madrid. Elle semble aujourd’hui appartenir à une autre époque.

Depuis, le Bayern a également perdu son capitaine Manuel Neuer ainsi que ses deux meilleurs attaquants, Harry Kane et Michael Olise. Sans que le club y soit pour quoi que ce soit. En revanche, ses puissants dirigeants ont eux-mêmes ouvert un front secondaire inutile avec leur campagne publique contre Musiala. Tout cela a manifestement été de trop.

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Vendredi, le Bayern a dû se contenter d’un maigre nul à domicile face au 1. FC Cologne, menacé de relégation en Bundesliga. Contre Lille, faute d’autres options, Kompany a ensuite aligné le onze de départ sans doute le plus insolite depuis son arrivée au Bayern : Pavlovic a débuté au poste de numéro 10, Konrad Laimer en pointe. Après une première période correcte, conclue avec l’avantage au score, cette équipe diminuée a livré en seconde mi-temps l’une de ses pires prestations, voire la pire, sous Kompany et a subi sa première défaite de la saison . Que va-t-il se passer maintenant au Bayern Munich ?

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L’exemple du PSG doit rassurer le Bayern Munich

Le Bayern devra d’abord faire face à ce dont il n’a vraiment pas besoin dans la situation actuelle : beaucoup de matches en très peu de temps. Deux nouvelles semaines à deux matches l’attendent coup sur coup. Le seul rendez-vous véritablement décisif sera le huitième de finale de la Coupe d’Allemagne, mardi prochain à domicile contre le Hertha Berlin, leader de deuxième division. En Bundesliga comme en Ligue des champions, les faux pas à ce stade de la saison sont certes contrariants, mais sans plus. Mieux vaut traverser une période aussi difficile maintenant qu’au printemps. Malgré les tensions actuelles, les grands objectifs de la saison ne sont pas encore sérieusement menacés.

En Bundesliga, le Bayern compte deux points de retard sur le leader, le Borussia Dortmund, et affrontera des adversaires relativement abordables jusqu’à la trêve hivernale. En Ligue des champions, deux points le séparent également de la huitième place, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Avant Noël, il ne lui reste qu’un match à domicile contre l’avant-dernier, le Slavia Prague. Il se déplacera ensuite à Manchester United avant de recevoir le Betis Séville. Avec trois victoires, le Bayern compterait 17 points. Depuis l’instauration de la phase de ligue, 16 points ont toujours suffi pour terminer parmi les huit premiers.

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Éviter les barrages est évidemment souhaitable. Mais devoir les disputer ne préjuge pas de la suite, comme l’ont montré les deux dernières saisons. Le Paris Saint-Germain est à chaque fois passé par ce tour supplémentaire avant de remporter le titre.

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Bayern Munich : qui peut remplacer Harry Kane en pointe ?

Sur le plan des effectifs, un soulagement se profile. Jamal Musiala est entré en jeu pour la deuxième fois à Lille, où Luis Diaz a également fait son retour. Michael Olise pourrait lui aussi réintégrer le groupe samedi contre le Hambourg SV. Dès mardi face au Hertha, tous trois devraient pouvoir prétendre à une place dans le onze de départ.

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Mais même ce trio de premier plan ne résoudra pas le plus gros problème du moment : l’absence d’avant-centre. Harry Kane, victime d’une rupture de la syndesmose, devrait manquer les terrains jusqu’en mars. Les deux meilleures solutions de rechange dans l’effectif, Serge Gnabry et Ismael Saibari, seront elles aussi absentes pendant encore plusieurs semaines. Aligné en pointe pour dépanner, Laimer a certes pressé avec une énergie débordante à Lille, mais il est resté inoffensif devant le but. Tom Bischof et Lennart Karl n’ont pas davantage pesé dans l’axe de l’attaque contre Cologne. Kompany pourrait bientôt y essayer Olise ou Diaz.

Une autre solution évidente serait de donner sa chance au grand espoir Bastian Assomo. Le joueur de 16 ans enchaîne actuellement les buts : huit en trois matches avec l’équipe d’Allemagne U17, deux doublés consécutifs avec la réserve du Bayern en Regionalliga et, mercredi, un but et une passe décisive lors de la victoire des U19 contre Lille en Youth League. Assomo a déjà prouvé durant la préparation estivale qu’il pouvait tenir sa place chez les professionnels, avec quatre apparitions et deux buts. Du haut de son 1,90 m, il apporterait en outre une présence physique dans la surface que ne garantissent pas les autres candidats actuellement disponibles.

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La direction sportive justifie aussi régulièrement la taille réduite de l’effectif par la volonté de donner plus rapidement leur chance aux jeunes formés au club. C’est ainsi que Lennart Karl a percé il y a un an, à 17 ans. Pourquoi ne pas tenter le coup avec le très prometteur Assomo ?

Bayern Munich : Vincent Kompany veut « prendre plaisir à se battre »

Pour ne pas compromettre ses objectifs, le Bayern devra toutefois impérativement chercher cet hiver une doublure expérimentée à Kane en vue des rencontres, nettement plus difficiles, qui suivront. Rien ne garantit en effet que le joueur de 33 ans pourra reprendre immédiatement à plein régime lors de son retour envisagé en mars, ni qu’il retrouvera son niveau d’avant la blessure. Gnabry et Saibari peuvent certes occuper ce poste, mais ce n’est pas celui où ils sont les meilleurs.

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Malgré tous ces problèmes, Kompany s’est montré particulièrement serein dans ses analyses après la défaite à Lille. Plutôt que de formuler des critiques explicites ou d’ajouter de la pression, il a tenté d’insuffler un état d’esprit positif, pour rebondir. Lors de son entretien avec DAZN, il a répété à trois reprises, presque dans les mêmes termes, qu’il fallait désormais « prendre plaisir à se battre ».

Outre ce plaisir de se battre, la fin des débats autour de Musiala améliorerait certainement aussi les chances de succès du Bayern à court terme. Le communiqué publié mercredi matin constituait un premier pas en ce sens . Mais à Lille, le vice-capitaine Joshua Kimmich a relancé ce front secondaire en défendant, de manière compréhensible, son coéquipier et en s’en prenant à la direction du club. Kimmich a qualifié la façon dont celle-ci a traité Musiala d’« absolument inacceptable et contraire à l’esprit du Bayern » . Reste à savoir si les puissants dirigeants laisseront ces propos sans réponse.