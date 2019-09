Le PSG doit-il recruter en ce dernier jour de mercato ?

En passe de signer Keylor Navas, le club de la capitale a-t-il intérêt de tenter un dernier coup en ce dernier jour de mercato estival ?

Le marché des transferts va fermer ses portes dans la nuit de lundi à mardi en , pourtant, les clubs français n'ont pas encore, tous, fini leur recrutement. À commencer par le leader de la , le . En effet, le club de la capitale va d'ores et déjà, selon toute vraisemblance, enregistrer l'arrivée de Keylor Navas et le départ, en prêt d'Alphonse Areola, qui a refusé de jouer contre Metz, au .

Mais hormis pour le poste de gardien de but, où le PSG a déjà officialisé la venue de Sergio Rico ce dimanche, le champion de France en titre reste à l'affût du moindre bon coup lors de ce dernier jour de mercato. Le Parisien, RMC Sport et L'Equipe annoncent un intérêt très prononcé du Paris Saint-Germain pour l'attaquant de l' , Mauro Icardi. L'Argentin est blacklisté dans le club italien et doit trouver une porte de sortie sous peine de passer les six premiers mois de la saison en tribunes.

Le PSG doit-il se renforcer ailleurs qu'au poste de gardien de but ce lundi ?

Outre la piste Mauro Icardi, celle menant à Emre Can a également été évoqué ces dernières heures. Selon les informations de Sky , le club de la capitale serait intéressé par le milieu de la . Alors le PSG a-t-il intérêt à se lancer dans la quête d'un nouveau milieu de terrain ou un nouvel attaquant lors du dernier jour de la fenêtre des transferts ? Pour rappel, le PSG est toujours privé de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, blessés, tandis que Neymar, qui n'a pour le moment pas rejoué, est suspendu pour les trois premiers matches de .

Le #PSG doit-il recruter à un autre poste, en plus de celui de gardien de but, en ce dernier jour de mercato estival ? Dites nous tout ! — Goal France (@GoalFrance) September 2, 2019

Si cette interrogation peut sembler légitime, une chose est sûre, le PSG va devoir agir vite s'il souhaite boucler son mercato en apothéose ce lundi.