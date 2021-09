Le PSG contre la Premier League ? Les clubs anglais prêts pour une ère de domination de la Ligue des champions

Chelsea, Man City, Liverpool et Man Utd ont toutes les chances d'accéder à la gloire, tandis que les poids lourds traditionnels sont à la peine.

"Je serais stupéfait si nous n'avions pas au moins deux équipes en demi-finale. Je pense que nous en aurons probablement trois, et peut-être même quatre !". En matière de pronostics, celui de Joe Cole est pour le moins audacieux. Audacieux mais compréhensible. L'ancien milieu de terrain de Chelsea et Liverpool se projette dans la Ligue des champions, qui débute cette semaine, et anticipe une saison, peut-être même une ère, de domination de la Premier League.

"Les quatre premiers clubs semblent tellement forts", déclare Cole à Goal. "Il y a déjà tellement de qualité là-bas, et quand vous regardez les recrues qui ont été faites cet été en plus de cela, il est difficile de regarder au-delà de la Premier League quand vous parlez des principaux prétendants." Joe Cole n'a pas tort. Après tout, la finale de la saison dernière était une affaire entièrement anglaise, et les quatre participants de la Premier League - Manchester City, Manchester United, Liverpool et le tenant du titre Chelsea - semblent plus forts cette année que l'année dernière.

Voilà pour l'éclatement de la bulle, voilà pour une nouvelle ère de prudence sur le marché des transferts. Alors que le reste du monde du football - à une exception notable, sur laquelle nous reviendrons plus tard - fait les frais de la pandémie de coronavirus, les clubs de Premier League ont senti le sang couler. La fenêtre estivale a été l'ultime flexion à cet égard, les clubs anglais ayant dépensé environ 1,1 milliard de livres (1,3 milliard d'euros/1,5 milliard de dollars) pour de nouveaux joueurs.

Selon les recherches de l'Observatoire du football du CIES, ils ont été responsables de 45 % de toutes les dépenses de transfert parmi les cinq grands championnats européens au cours des trois dernières fenêtres - contre 35 % pour la période allant de janvier 2012 à janvier 2020. Alors que la Liga est au plus bas et que la Bundesliga et la Serie A luttent pour conserver leurs plus grands noms et leurs plus grands talents, Manchester City a pu faire de Jack Grealish le joueur anglais le plus cher de tous les temps. Ils auraient également fait de même avec Harry Kane, si Tottenham avait joué le jeu. De même, Chelsea a pu battre son propre record de transfert en faisant revenir Romelu Lukaku de l'Inter à Stamford Bridge.

Manchester United, quant à lui, a fait un peu tout ce qu'il fallait : le potentiel de Jadon Sancho, la classe et le pedigree de Raphaël Varane et, bien sûr, la signature de Cristiano Ronaldo. Ole Gunnar Solskjaer et son équipe n'ont plus d'excuses. Et ne négligez pas non plus Liverpool. Leur été a été un peu moins sensationnel, même si l'achat d'Ibrahima Konate à Leipzig était une bonne chose. Le retour de blessure de Virgil van Dijk, entre autres, est plus important pour Jürgen Klopp, qui peut encore faire appel à l'essentiel de l'équipe qui a remporté la Ligue des champions en 2019.

Leur tirage est difficile, mais vous seriez soit courageux, soit stupide, ou peut-être les deux, pour les écrire hors du scénario. Alors, qui va arrêter le redoutable quatuor de la Premier League ? Quels sont les poids lourds d'Europe qui sont encore debout, après le Covid ? Le Paris Saint-Germain, naturellement, est le favori de la plupart des bookmakers, après avoir ajouté à son effectif déjà bien garni des joueurs comme Gigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gini Wijnaldum et un Argentin peu connu appelé Lionel Messi.

Même s'ils n'ont pas remporté la Ligue 1 la saison dernière - l'équipe qui l'a fait, Lille, s'est fait laminer en quelques jours - les hommes de Mauricio Pochettino devront tout tenter cette fois-ci. Comment ne pourraient-ils pas le faire, avec une attaque composée de Messi, Neymar et Kylian Mbappé ?

"Peut-être sont-ils ceux qui peuvent briser le moule [de la Premier League]", dit Cole, même si, comme beaucoup d'autres, il attend de voir comment Pochettino va équilibrer son équipe avec autant de stars présentes et se bousculant pour obtenir de l'espace et de l'attention. Mais après avoir atteint les demi-finales la saison dernière et la finale l'année précédente, on peut s'attendre à ce que le PSG soit à nouveau au rendez-vous. Leurs affrontements en phase de groupe avec Manchester City pourraient donner un aperçu fascinant de leur force cette fois-ci.

Le Bayern Munich ? Les vainqueur de l'édition 2020 peut-il retrouver sa couronne ? Avec le buteur Robert Lewandowski, tout est possible - c'est l'absence du Polonais qui a coûté cher au Bayern lors de la défaite en quart de finale de la saison dernière contre le PSG - mais le champion d'Allemagne n'est pas sans problème, malgré une victoire impressionnante contre Leipzig samedi dernier. Sa dépendance à l'égard de Lewandowski est absolue et, sur le plan défensif, les inquiétudes sont nombreuses malgré la signature de Dayot Upamecano.

Qu'en est-il des équipes espagnoles ? Le Real Madrid détenait le monopole de cette compétition il n'y a pas si longtemps, après tout, et a atteint les demi-finales la saison dernière malgré ses problèmes. Carlo Ancelotti est un quintuple vainqueur en tant que joueur et manager de cette compétition, mais a-t-il vraiment l'équipe pour en gagner une sixième ? Ramos et Varane sont partis, l'achat de Mbappé a échoué et l'équipe est un mélange de joueurs vieillissants et de jeunes pousses, avec peu de choses entre les deux. Karim Benzema reste la clé, mais Eden Hazard ou Gareth Bale peuvent-ils revenir en arrière dans le temps et retrouver leur talent ?

L'idée d'une concurrence sérieuse de la part des pensionnaires du Camp Nou est également improbable. Le FC Barcelone a connu un été grotesque, son linge sale a été étalé au grand jour. Ils ont commencé l'été avec Messi et l'ont terminé avec Luuk de Jong, permettant à Antoine Griezmann de retourner chez le rival, l'Atlético Madrid pour faire bonne figure. Même si des joueurs comme Pedri ou Ansu Fati sont bons - et ils pourraient bien devenir des stars mondiales d'ici peu - cela ne suffit pas. La chute des Blaugrana a été puissante, et elle n'est peut-être pas encore terminée.

L'Atlético Madrid est une proposition plus intéressante, compte tenu de son style et du fait qu'il a pu arracher Griezmann à un rival, tout comme il a pu arracher Luis Suarez 12 mois auparavant. Ils sont champions de Liga, et semblent confortablement les plus complets et la mieux préparée des équipes espagnoles. Tenaces, cohérents et excellents sur le plan défensif, peu d'équipes auront envie de les affronter. L'équipe de Diego Simeone a toutefois déçu en s'inclinant face à Leipzig en quarts de finale de l'édition 2020 et s'est montrée étonnamment mièvre face à Chelsea en huitièmes de finale la saison dernière. Ils ont donc un peu de choses à prouver et leur groupe, qui comprend Liverpool, l'AC Milan et Porto, semble être l'un des plus difficiles à passer.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Serie A serait surprise de voir apparaître un prétendant. L'Inter a mis fin à 11 ans d'attente pour un titre de champion en mai, mais a perdu depuis son manager, son attaquant vedette et le brillant Hakimi, tandis que la Juventus s'affaiblie depuis quelques saisons. Ils n'ont pas dépassé les quarts de finale depuis 2017, perdant contre l'Ajax, Lyon et Porto lors des trois dernières campagnes. Ils semblent être une équipe à court de véritables stars après le départ de vous-savez-qui. Federico Chiesa peut être spécial, mais la Juve semble avoir trop de points d'interrogation sur sa propre équipe, comme en témoigne son début épouvantable de saison en Serie A.

Il s'agit donc d'une course à cinq, voire six, chevaux. Le PSG contre la Premier League, avec le Bayern de Munich qui attend avec impatience la première occasion et le reste qui espère... Depuis le milieu et la fin des années 2000, le football anglais n'a jamais semblé aussi fort. La Premier League a compté trois demi-finalistes en 2008 et 2009, et a fourni au moins un finaliste dans sept des huit saisons entre 2004 et 2012. Ces luttes titanesques impliquant Liverpool, Chelsea, Manchester United et Arsenal resteront longtemps dans les mémoires. L'histoire est-elle sur le point de se répéter ? Messi et ses coéquipiers auront leur mot à dire, mais la Premier League va être difficile à arrêter, cette saison et au-delà.