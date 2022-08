Le PSG, City et Madrid champions, pas Milan... Les prévisions du CIES pour le top 5

Selon les prévisions du CIES, Paris, Manchester City, le Real Madrid et le Bayern Munich vont conserver leur titre, mais pas le Milan AC.

Nouvelle saison, nouveaux champions ? Non. Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du Football (CIES) a fait part de ses prévisions pour l’exercice 2022-2023 dans les "cinq grands championnats européens". Et selon le CIES, tous les tenants du titre - à l’exception du Milan - vont conserver leurs biens.

Pour réaliser cette étude, le CIES s’est appuyé sur "un modèle statistique incluant les performances des équipes sur les deux saisons précédentes, le capital expérience des joueurs actuels et les dépenses des clubs sur le marché des transferts", a expliqué l’Observatoire du Football. Décortiquons tout cela…

Ligue 1 : Paris champion, Marseille sur le podium

Comme le début de saison le prouve, le PSG semble bien parti pour conserver son titre. Et le CIES voit évidemment les Rouge et Bleu remporter la Ligue 1 pour la onzième fois de leur histoire. Ils seront accompagnés de Monaco en Ligue des Champions, tandis que l’OM jouera les barrages. Derrière, on retrouve Lyon (4e), Rennes (5e), Lille (6e), Lens (7e) et Nice (8e).

Quid des quatre relégués, alors que la L1 passera à 18 équipes la saison prochaine ? Le CIES voit Angers (17e), Troyes (18e), Clermont (19e) et Ajaccio (20e) descendre en Ligue 2. Un seul promu fera donc l’ascenseur selon les estimations de l’Observatoire du Football, car Toulouse (13e) et Auxerre (16e) éviteront les quatre dernières places.

(C)Getty Images

Premier League : City devant Liverpool, Arsenal en Ligue Europa

C’est Arsenal qui réalise le meilleur début de saison, avec trois victoires en trois matchs de Premier League, mais c’est Manchester City que le CIES voit conserver son titre. D’ailleurs, les Gunners n’auront même pas la chance de goûter à la Ligue des Champions puisque les estimations les donnent cinquièmes, derrière Liverpool (2e), Chelsea (3e) et l’ennemi juré Tottenham (4e).

Ligue Europa pour Arsenal, donc. Et les Londoniens pourraient être accompagnés de… Manchester United. Malgré le zéro pointé en trois matchs, le CIES estime que les Red Devils vont finir juste derrière le top 5, et cette sixième place pourrait être qualificative pour l’Europe en fonction de l’identité des vainqueurs dans les différentes Coupes Nationales.

Getty

Liga : Madrid champion, le Barça seulement troisième

En Espagne, malgré son recrutement XXL, le FC Barcelone finira derrière le Real Madrid selon les informations du CIES. Et même derrière l’Atlético, puisque les Blaugrana sont annoncés troisièmes, avec un nouveau titre pour les Merengue. Pour accompagner tout ce beau monde en Ligue des Champions, ce sera Séville.

Et non le Bétis de Nabil Fekir, qui devra se contenter de la 7e place, derrière Villarreal (6e) et la Real Sociedad (5e). Enfin, direction la "segunda division" pour Majorque, Cadix et Girona.

Getty Images

Serie A : Milan devancé par l’Inter, Mourinho et la Roma sans LDC

Avec la Premier League, il s’agira sans doute du championnat le plus disputé. Et l’Inter Milan, qui a remporté ses deux premiers matchs de Serie A, signera sans doute tout de suite pour le classement du CIES, qui les voit reprendre le Scudetto à l’AC Milan.

Les Rossoneri échoueront à la 2e place et se contenteront donc de la qualification en Ligue des Champions avec Naples et la Juventus. En revanche, mauvaise nouvelle pour l’AS Roma de José Mourinho, qui ne finit que sixième dans le classement du CIES, juste derrière l’Atalanta Bergame. Pour la descente en Serie B : les deux promus Cremonese et Lecce, sans oublier la Salernitana de Franck Ribéry.

Getty

Bundesliga : le Bayern, qui d’autre ?

Ligue 1, Bundesliga : même combat, c’est-à-dire aucun suspense pour le tire. Trois victoires en trois matchs, 15 buts inscrits pour un seul encaissé… Munich va encore une fois rouler sur son championnat, et le CIES voit évidemment les Bavarois conserver leur titre. Avec Dortmund (2e), Leipzig (3e) et le Bayer Leverkusen (4e) pour les autres places qualificatives en Ligue des Champions.

En ce qui concerne les relégués, le CIES a peu d’espoir pour Bochum. Balayée 7-0 par le Bayern Munich ce week-end, la formation voisine de Dortmund devrait finir 18e, et le Hertha Berlin, qui a sauvé sa peau en barrages la saison passée, l’accompagnera à l’échelon inférieur. Schalke 04, champion de D2 la saison passée, passera par les barrages.