Le Paris Saint-Germain compte revenir à la charge auprès de l’Ajax pour Mika Godts. Le club phare français prépare, selon De Telegraaf, une offre nettement revalorisée, après que les Amstellodamois ont rejeté sans détour une première proposition.

Le PSG avait d’abord offert quarante millions d’euros, assortis de cinq millions d’euros de bonus potentiels. C’était largement insuffisant pour l’Ajax, qui a donc immédiatement repoussé la proposition.

Peu après la victoire 3-1 contre Shelbourne au troisième tour préliminaire de la Ligue Conférence, il apparaît que les Parisiens n’ont pas l’intention d’abandonner. Godts a marqué contre l’équipe irlandaise, a manqué un penalty et a eu droit à une ovation du public lors de son remplacement juste avant la fin à la Johan Cruijff ArenA.

La nouvelle offre du PSG devrait se situer entre 50 et 55 millions d’euros. Le club parisien augmenterait ainsi la part fixe d’au moins dix millions d’euros par rapport à la première offre.

Ce montant reste toutefois inférieur à l’indemnité de transfert envisagée par l’Ajax. Autour de la Johan Cruijff ArenA, il est question d’un prix demandé d’environ 60 à 65 millions d’euros pour l’ailier de 21 ans.

Pour tirer l’indemnité de transfert la plus élevée possible des négociations, l’Ajax a fait appel à Jorge Mendes. Le célèbre agent portugais, qui aurait déjà proposé ses services il y a cinq mois, travaille selon un système de no cure, no pay et ne recevra une rémunération que si le PSG finit par mettre sur la table la somme souhaitée.

Mendes avait déjà été sollicité auparavant par l’AZ et le NEC pour aider à de possibles transferts sortants de Kees Smit et Kodai Sano, respectivement. On ne sait pas s’il est réellement impliqué dans le transfert imminent de Sano au PSV.

Godts serait déjà totalement d’accord à titre personnel avec le PSG, où un contrat jusqu’à la mi-2031 ou 2032 l’attend. L’Ajax affronte le PEC Zwolle dimanche, mais avec l’intérêt parisien grandissant, il n’est pas certain que le Belge fasse encore partie du groupe amstellodamois d’ici là.