Le PSG accélère pour Camavinga ?

En fin de contrat en 2022, le milieu rennais serait dans le viseur du PSG. Les deux clubs auraient même déjà échangé à son sujet.

Encore méconnu du grand public à l'aube de la saison 2019-2020, Eduardo Camavinga s'était révélé aux yeux de tous avec une prestation XXL lors de la deuxième journée de Ligue 1 face au PSG. Dimanche dernier, le milieu de terrain du Stade Rennais, devenu international français entre temps, était en tribunes pour la rencontre entre son équipe et le club de la capitale. Ce dernier était suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

Néanmoins, même si Eduardo Camavinga n'était pas sur la pelouse, il a tout de même été question de lui autour de cette rencontre. En effet, en avant-match, Leonardo, directeur sportif du PSG, et Florian Maurice, son homologue rennais, ont longtemps échangé sur la pelouse. Si les deux hommes qui ont joué ensemble chez le champion de France en titre ont très probablement évoqué des vieux souvenirs, selon les informations de L'Equipe, ils ont aussi parlé du mercato.

En effet, le quotidien avance que les deux directeurs sportifs auraient échangé concernant Eduardo Camavinga. La pépite du Stade Rennais serait dans le viseur de Leonardo qui aimerait s'offrir une grosse recrue au milieu de terrain cet été. Le Brésilien ciblerait un joueur expérimenté, pas le profil du Rennais, mais sa situation contractuelle le tente. En effet, Eduardo Camavinga est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2022 et n'a toujours pas prolongé.

Le Bayern prêt à mettre 25 millions d'euros

S'il n'a pas écarté l'idée de prolonger son contrat avec son club formateur, pour le moment, il ne l'a pas fait. Le Stade Rennais se verra donc dans une situation embarrassante cet été si ce n'est toujours pas le cas, car les Bretons risquent de ne pas vouloir prendre le risque de le voir partir gratuitement l'été suivant. Eduardo Camavinga pourrait donc faire ses valises cet été, d'autant plus qu'il a changé d'agent au cours de la saison, et que ICM Stellar Sports a racheté ses droits contre 2,5 millions d'euros et souhaiterait un retour sur investissement dès cet été.

Mais reste encore à trouver un accord sur le prix demandé pour l'international français qui a eu du mal à confirmer tout son potentiel cette saison. Les 60 millions d'euros espérés l'an passé semblent bien loin et selon L'Equipe, le Bayern Munich, intéressé, serait prêt à en mettre 25. Outre le PSG, le Real Madrid serait également à l'affût dans ce dossier. Reste à savoir ce que le PSG proposera au Stade Rennais pour les faire craquer.

Pour rappel, Eduardo Camavinga est désormais représenté par Jonathan Barnett. L'agent gallois, qui représente aussi Gareth Bale, a déjà confié son ambition de voir le milieu du Stade Rennais évoluer "dans l'un des quatre, cinq plus grands clubs européens" par le passé. Sur SNTV cette semaine, il a même indiqué qu'Eduardo Camavinga méritait de jouer "dans un club évoluant en Ligue des champions". Il est plus que possible qu'Eduardo Camavinga vive sa dernière saison au Stade Rennais.