Le PSG a trouvé un point de chute pour se débarrasser d'un indésirable

Indésirable au Paris Saint-Germain, Renato Sanches pourrait partir en Turquie lors du mercato estival.

Renato Sanches aura été l'une des plus grandes déceptions de la saison pour le Paris Saint-Germain. Recruté pour 15 millions d'euros en provenances de Lille, l'international portugais a jonglé entre les blessures et les mauvaises performances depuis son arrivée dans la capitale française. Titularisé à seulement 8 reprises, le milieu de terrain n'a rien apporté ou presque au club de la capitale.

Renato Sanches vers la Turquie

Seulement un an après son arrivée, le joueur de 25 ans pourrait être amené à quitter le PSG lors du mercato estival malgré son envie d'y rester. Les dirigeants du club francilien lui cherchent un point de chute et pourrait l'avoir déjà trouvé. Ce lundi, le média turc Fanatik explique que Fenerbahçe serait intéressé par la situation de Sanches, à qui il reste quatre ans de contrat à Paris, et serait entré en discussion avec le champion de France lors de la finale de Ligue des Champions à Istanbul.

Il faudra encore s'entendre sur les termes d'un éventuel transfert. Le club turc souhaite obtenir un prêt avec option d'achat tandis que Paris aimerait vendre son joueur, mais le Fener devra avant cela vendre certains de ses joueurs.