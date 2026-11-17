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L’ancien joueur du FC Barcelone Gerard Pique a exprimé sa profonde frustration après les 12 matches de suspension infligés au gardien du FC Andorra Jesus Owono à la suite d’un tragique accident sur le terrain. L’international équato-guinéen a été lourdement sanctionné par la Fédération espagnole de football (RFEF) après une collision ayant entraîné la mort de l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel au début du mois.

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La RFEF sanctionne le gardien après le drame survenu dans le temps additionnel

L’incident mortel s’est produit dans le temps additionnel d’un match de deuxième division espagnole, le 2 novembre. La rencontre a ensuite été interrompue après l’expulsion d’Owono pour son intervention. Jesus de Miguel a été immédiatement transféré en soins intensifs après le choc, avant de mourir à l’hôpital le lendemain matin.

Après le drame, Owono a confié traverser « les jours les plus difficiles de ma vie » . Malgré le caractère accidentel de la collision, la commission de discipline de la RFEF a estimé que le gardien avait fait preuve d’une « force excessive » et lui a infligé 12 matches de suspension pour comportement violent.

Pique dénonce la sanction maximale dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux

Dans une vidéo publiée sur TikTok lundi soir, Pique, actionnaire majoritaire du FC Andorra, a estimé que l’instance sanctionnait l’issue tragique plutôt que l’intervention elle-même.

« Les joueurs, les anciens joueurs, les entraîneurs, les gardiens, tout le monde dit que c’était un accident », a déclaré l’ancien défenseur du FC Barcelone. « Je pense sincèrement qu’infliger la sanction maximale à Jesus pour cette action le place dans une situation qu’il ne mérite pas, car il n’est pas responsable de tout ce qui s’est passé. »

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Pour illustrer ce qu’il considère comme une incohérence disciplinaire, l’ancien international espagnol a évoqué les trois matches de suspension infligés à l’ailier d’Albacete Jose Corpas après une intervention dangereuse qui avait entraîné l’hospitalisation du milieu de Sabadell Quadri Liameed. « Heureusement, Quadri va bien, les conséquences n’ont pas été fatales dans ce cas, et la commission a décidé de sanctionner Corpas de trois matches », a-t-il ajouté. « Tout cela m’amène à cette réflexion : sanctionne-t-on l’action ou ses conséquences ? »

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Une enquête judiciaire et des répercussions durables au-delà du terrain

Au-delà des sanctions sportives, la police espagnole a ouvert une enquête pour un éventuel homicide involontaire. En droit espagnol, les décès de cause non naturelle, y compris les accidents, font l’objet d’une enquête judiciaire, même si le parquet a indiqué que des poursuites pénales étaient peu probables.

Pour l’entraîneur principal Carles Manso, les répercussions de l’incident pèseront sur son gardien bien plus longtemps que toute suspension prononcée par les autorités du football. « Jesus aura besoin de bien plus que 12 matches avant d’être disponible et capable de jouer », a déclaré Manso. « Aucune sanction ne nous rendra [De Miguel]. »

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Aucune date fixée pour le retour d’Owono à la compétition

Même une fois ses 12 matches de suspension purgés, la date du retour d’Owono à la compétition reste totalement indéterminée. Carles Manso a confirmé que le club laisserait cette décision entièrement au gardien, qui ne retrouvera le terrain que lorsqu’il se sentira prêt à jouer de nouveau.