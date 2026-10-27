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Sheikh Mansour a réaffirmé son engagement indéfectible envers Manchester City en injectant 100 millions de livres sterling supplémentaires dans la société mère du club. Cet apport financier considérable intervient dans une période agitée pour le club de l’Etihad, après une décision historique concernant ses pratiques financières.

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Un nouvel investissement en pleine tourmente judiciaire

Selon The Mirror, Sheikh Mansour a injecté 100 millions de livres sterling supplémentaires dans le City Football Group (CFG), alors que le club huit fois champion de Premier League traverse une période tumultueuse. De récents documents déposés auprès de Companies House révèlent la création de plus de 11,3 millions de nouvelles actions pour lever ces fonds.

La société Newton Investment and Development de Mansour a acquis l’intégralité de ces actions, renforçant légèrement sa participation majoritaire dans CFG. La société mère, qui possède un vaste portefeuille de clubs à travers le monde, dont Girona, New York City et Palermo, est actuellement valorisée à près de 6 milliards de livres sterling.

Un soutien sans faille en coulisses

Getty Images

Cette injection de capitaux constitue un message clair de la part des propriétaires d’Abou Dhabi. Elle intervient quelques semaines seulement après qu’une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable de 114 des 115 infractions financières reprochées par la Premier League. Malgré ce sérieux revers judiciaire, Mansour affiche manifestement sa volonté de poursuivre son engagement envers son empire footballistique mondial.

Manchester City a fermement clamé son innocence tout au long de cette vaste enquête menée sur plusieurs années. Le club a rapidement confirmé son intention de faire officiellement appel, ce qui prolongera cette bataille judiciaire sans précédent avec la Premier League devant une nouvelle commission indépendante distincte.

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La ferme défense de Soriano

Si Mansour ne s’est pas exprimé publiquement sur les accusations, le directeur général de Manchester City, Ferran Soriano, a abordé la situation de front dans un long message interne adressé au personnel. Il a vivement critiqué la décision de la commission, estimant qu’elle avait ignoré les nombreux éléments fournis par le club démontrant que les fonds des propriétaires n’avaient jamais été présentés comme provenant de sponsors indépendants.

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Soriano a déclaré : « Cette affaire dure depuis si longtemps qu’il est important de nous rappeler que l’ensemble du dossier de la Premier League contre nous repose sur une seule accusation infondée : l’argent personnel des propriétaires aurait, d’une manière ou d’une autre et en secret, été injecté dans le club par l’intermédiaire de certains sponsors d’Abou Dhabi. C’est tout simplement faux. »

Il a ajouté que la conclusion de la commission était « manifestement erronée » et reposait sur une « théorie du complot » de la Premier League. Faisant le parallèle avec l’appel remporté par le club contre l’UEFA devant le Tribunal arbitral du sport en 2020, Soriano a promis que Manchester City poursuivrait sans relâche toutes les voies de recours pour laver son nom, protéger l’institution et, éventuellement, obtenir une indemnisation.

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La procédure d’appel se profile

Getty Images

La procédure d’appel pèsera sur le reste de la saison de Manchester City. L’effectif d’Enzo Maresca devra faire face à un calendrier national et européen éprouvant pendant que les juristes du club prépareront leur contestation du verdict de la commission.

Jusqu’à ce que la nouvelle commission indépendante rende une décision définitive, la menace de sanctions sportives sans précédent continuera de planer sur l’Etihad. L’issue de cette bataille judiciaire déterminera non seulement l’avenir immédiat de Manchester City, mais pourrait aussi transformer en profondeur le cadre financier et réglementaire de la Premier League.