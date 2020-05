Le propriétaire de Manchester City met la main sur un club de D2 belge

Le City Football Group continue de se développer dans le monde entier.

Après avoir racheté , (USA), les Yokohama Marinos ( ), ( ), le Melbourne FC ( ), le Club Atlético Torque ( ), Mumbai City FC ( ) et le Sinchuan Jiuniu FC ( ), la société émiratie a mis la main sur le club de D2 belge de Lommel SK.

L'annonce a été faite par le groupe ce lundi. "Cet investissement accroît encore la présence mondiale de CFG et l'accent mis sur les clubs, les centres de formation et les joueurs en développement", écrit le CFG dans son communiqué.

