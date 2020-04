Le propriétaire de Leeds ouvre la porte à un investissement du PSG : "Il y a un désir de faire quelque chose ensemble"

Actuellement en tête du Championship, Leeds pourrait accepter d'ouvrir son capitale afin de renforcer ses chances en Premier League.

Le propriétaire de , Andrea Radrizzani, a admis qu'il serait disposé à accepter les investissements dans son club de la part des propriétaires qataris du . L'équipe entraînée par Marcelo Bielsa était en tête du Championship avant l'interruption de la saison en raison de la pandémie de Coronavirus avec un point d'avance sur West Bromwich Albion, deuxième, avec 37 matches joués sur 46, tandis que , troisième et premier barragiste pointe à sept unités de Leeds.

Après avoir raté la promotion de peu lors de play-offs en 2018-2019, les espoirs sont grands que cette fois, l'équipe dirigée par Marcelo Bielsa scellera sa place en pour la saison prochaine, sans avoir à passer par les play-offs, si le reste de la saison se déroule comme prévu après la fin de la pandémie. Andrea Radrizzani cherche des sources de financement alternatives depuis des mois alors qu'il cherche à rétablir Leeds dans l'élite, et Qatari Sports Investment est un candidat de choix. Il a réitéré jeudi qu'un accord avec le PDG du PSG, Nasser Al Khelaifi, pourrait encore se produire.

"QSI, une des trois options de partenariat"

L'article continue ci-dessous

"Ce sont des rumeurs qui durent depuis plus d'un an maintenant. Ce qui est vrai, c'est que nous avons une excellente relation sur le plan personnel, il y a un désir de faire quelque chose ensemble peut-être même dans le football mais il n'y a rien de concret pour le moment", l'italien a révélé à Gianluca Di Marzio. "Au cours des dernières semaines, tout a pris du retard. Mon désir est d'avoir un grand Leeds qui est un protagoniste de la Premier League et pour ce faire, nous aurons besoin de partenaires en plus des 49ers de San Francisco, nous évaluerons cela lorsque nous serons dans cette ligue".

Plus d'équipes

Andrea Radrizzani a fait référence pour la première fois aux liens avec QSI en octobre, quand il a mentionné ses liens solides avec Al Khelaifi - tout en ajoutant que ce n'était pas la seule option de financement de Leeds. "J'ai été approché par plus de 20 partis et j'ai sélectionné ces trois-là", a-t-il déclaré au Times. "L'option de Sports Investment - d'abord nous sommes amis; nous avons une bonne relation depuis longtemps. Deuxièmement, ils ont la possibilité de permettre à ce club de rivaliser avec , donc pour les fans cela pourrait être une opportunité fantastique".

"Le second est basé en Amérique, c'est un grand fan de Leeds United depuis qu'il est enfant, et j'aime ça. Un autre est le propriétaire d'un club italien. Avec un autre club, vous pouvez créer une synergie pour être plus compétitif et "viser" la Premier League. Nous pourrions peut-être obtenir des prêts de ce club pour améliorer la qualité de l'équipe", a conclu l'Italien. Leeds a joué pour la dernière fois en Premier League en 2004, et a même passé trois ans en League One à leur plus bas niveau avant de revenir en Championship, échelon dans lequel ils sont depuis 2010.