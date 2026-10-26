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Le propriétaire de l’AC Milan, Gerry Cardinale, a exprimé son entière confiance en Ruben Amorim après une victoire cruciale à l’extérieur qui a relancé la saison du club sur le plan national. L’homme d’affaires américain a salué la force mentale de l’équipe, capable de se relever de récents revers européens pour obtenir un résultat à l’extérieur grâce à son efficacité.

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Cardinale réagit à la victoire contre l’Udinese

Cardinale s’est dit très satisfait de la trajectoire actuelle de l’AC Milan sous Amorim après une victoire convaincante 2-0 contre l’Udinese au BluEnergy Stadium. Ce succès était une réaction nécessaire pour l’AC Milan, récemment battu par Bournemouth lors d’un match frustrant en compétition européenne. Grâce à ces trois points, le club rejoint la Roma à la troisième place, à seulement quatre points du duo de tête formé par l’Inter et la Lazio, alors que la course au titre commence à se dessiner.

Le propriétaire américain a été particulièrement impressionné par la manière dont l’équipe a géré la pression après son mauvais résultat sur la scène européenne, en livrant une prestation disciplinée en championnat. « L’équipe continue de progresser et a fait preuve d’une grande capacité de réaction après le match décevant en Europe. Nous avons maintenu une intensité élevée pendant toute la rencontre ; la possession du ballon et l’agressivité pour le récupérer après l’avoir perdu ont été des aspects très positifs », a déclaré Cardinale à Sky Sport Italia.

La gestion d’Amorim saluée

Au-delà de l’effort collectif, Cardinale a tenu à saluer Amorim pour sa gestion tactique de la rencontre. Le propriétaire de l’AC Milan a loué l’entraîneur portugais pour son approche proactive du match, notamment sa gestion des exigences physiques imposées à l’effectif par un calendrier chargé. Ses choix concernant le onze de départ et les remplacements ont été présentés comme des facteurs clés pour préserver l’énergie de l’équipe.

« Ruben a bien géré les rotations et les remplacements. Tout cela nous met dans de bonnes dispositions avant le match à domicile de mercredi », a déclaré Cardinale.

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De futures nominations et des projets pour le stade

Au-delà des résultats immédiats sur le terrain, le club fait actuellement évoluer sa direction. Selon plusieurs informations, la recherche d’un nouveau responsable du football est une priorité pendant le séjour de Cardinale en Italie. Le nom de Markus Krosche est souvent associé au poste, mais aucun accord définitif n’a encore été trouvé. Cette nomination doit permettre de rationaliser les stratégies de recrutement et de développement du club à l’avenir.

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Par ailleurs, une présentation majeure du projet de nouveau stade San Siro est prévue jeudi, en présence de Cardinale et de Beppe Marotta, représentant de l’Inter. Ce projet commun constitue une étape historique pour les deux clubs milanais, qui cherchent à moderniser leurs installations. Pour l’heure, toutefois, l’attention reste tournée vers le terrain, où Amorim a réussi à stabiliser l’équipe et à obtenir le soutien public de son président au cours d’une semaine décisive pour la saison.

Des rendez-vous cruciaux en vue

La victoire à Udine offre un tremplin idéal à l’AC Milan avant une semaine majeure. Le prochain rendez-vous sera la réception de Bologne, mercredi à San Siro. Cette rencontre donnera aux hommes d’Amorim l’occasion de consolider leur place dans le trio de tête et, peut-être, de réduire l’écart avec les leaders du championnat.

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Mais le plus grand défi reste à venir. Après le match contre Bologne, tous les regards se tourneront vers le premier derby della Madonnina de la saison, face au grand rival, l’Inter. Prévu samedi, ce derby est déjà considéré comme un possible tournant de la saison. Une victoire permettrait non seulement à l’AC Milan de prendre l’ascendant sur son rival local, mais montrerait aussi sa volonté de dépasser son voisin au classement et de redevenir la force dominante de la ville.