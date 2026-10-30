Le propriétaire de l’AC Milan, Gerry Cardinale, apporte son soutien inconditionnel à Ruben Amorim et assure que le Scudetto est « possible à 100 % »

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Gerry Cardinale, dirigeant de RedBird Capital, est sorti de son silence sur la situation actuelle de l’AC Milan et a apporté un soutien appuyé à l’entraîneur Ruben Amorim. Malgré un début de saison mouvementé, le propriétaire américain reste convaincu que les bases d’un succès à long terme sont solidement établies à San Siro.

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Cardinale clarifie sa position sur Ruben Amorim

La direction de l’AC Milan a tenu à dissiper les rumeurs concernant l’avenir de Ruben Amorim à son poste, le propriétaire du club, Cardinale, apportant son soutien total à l’entraîneur portugais. Après un été marqué par d’importants changements, l’AC Milan a connu des résultats irréguliers, suscitant des interrogations extérieures sur la direction prise par le projet. Cardinale est toutefois intervenu pour assurer que la confiance du club dans les méthodes d’Amorim reste aussi forte que le jour où il a été nommé pour faire entrer le club dans une nouvelle ère.

Évoquant sans détour la situation de l’entraîneur, le fondateur de RedBird a souligné que le club ne cherchait pas de solutions à court terme, mais une voie durable vers les sommets du football européen. « J’ai une confiance totale en lui. À la fin de Top Gun, “mon” film, il y a une réplique formidable. Tom Cruise dit : “Je n’abandonne pas mon ailier.” Et je n’abandonne pas Ruben. Il ne court absolument aucun danger. Je resterai à ses côtés. Je ne commettrai pas les erreurs faites ces dernières années. C’est mon entraîneur et nous continuerons à travailler ensemble jusqu’à ce que nous parvenions à franchir un cap », a déclaré Cardinale à La Gazzetta dello Sport.

Le scudetto reste l’objectif principal

Bien que l’AC Milan soit actuellement distancé par les équipes de tête au classement de la Serie A, Cardinale refuse de revoir ses ambitions à la baisse pour cette saison. L’homme d’affaires américain a écarté l’idée d’une année de transition pour le club, réaffirmant au contraire son ambition de ramener le titre de champion du côté rouge et noir de Milan. Il voit dans la compétitivité du championnat une occasion plutôt qu’un obstacle, estimant que l’effectif est assez fourni pour rivaliser.

« C’est tout à fait possible, à 100 %. Et je le dis sans vouloir paraître arrogant. Chaque matin, je me réveille en espérant une petite ouverture, c’est-à-dire que l’Inter commence à faire des matches nuls au lieu de gagner et que nous enchaînions les victoires. Gagner est la seule chose qui compte pour moi, mais avançons match après match, en réduisant l’écart avec ceux qui nous devancent, journée après journée », a affirmé Cardinale.

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Un nouveau stade pour rivaliser avec les géants financiers

En dehors du terrain, le projet « Generali Stadium » reste une priorité absolue pour RedBird. Cardinale considère un nouveau San Siro comme une étape essentielle pour permettre au club comme au football italien de rivaliser avec la puissance financière de la Premier League.

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« C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis quatre ans, une priorité. Le nouveau San Siro est une étape clé pour l’Italie, un pays où il semblait impossible de construire de nouvelles infrastructures. Nous devons trouver le moyen de ramener la Serie A au niveau qui doit être le sien. Car une Serie A plus forte, c’est aussi un Milan plus fort », a-t-il expliqué.

« La seule façon de rivaliser avec la Premier League est de commencer à transformer notre profil économique. Je crois qu’un club comme Milan et ses supporters méritent une infrastructure de cette qualité. Ce stade montre avec force, de ma part et de celle de RedBird, à quel point tout cela compte pour nous. Nous faisons tout notre possible pour revenir au plus haut niveau. L’étape franchie avec le stade est importante, mais aucun stade au monde ne vaut à mes yeux autant qu’une victoire dans le derby contre l’Inter. »

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Cardinale lance un avertissement appuyé avant le derby de Milan

À l’approche du derby, Cardinale a parlé de l’Inter avec respect, mais aussi avec un vif esprit de compétition. Il a reconnu la solidité de l’organisation du club rival, tout en assurant que l’écart pouvait être comblé. L’objectif reste le titre de champion, qu’il juge tout à fait accessible si Milan parvient à enchaîner les victoires tout en espérant des faux pas de ses rivaux.

« Ce ne sera pas facile et rien ne nous sera donné. Je sais très bien ce qui se joue demain et je sais à quel point ils sont forts. J’ai hâte de disputer le derby. Je suis surexcité », Cardinal