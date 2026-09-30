Le propriétaire d’un club de football bulgare assassiné ; le suspect est un ancien employé

Le propriétaire du club bulgare du Botev Plovdiv a été assassiné mercredi. Selon les médias bulgares, Iliyan Filipov a été touché d’une balle dans la tête après être sorti de sa voiture et s’être dirigé vers la porte d’entrée d’une femme qu’il connaissait. La police a arrêté un suspect.

Vers 1h00 (heure locale), la police de Plovdiv a été informée d’une fusillade dans le quartier Hristo Smirnenski. Les agents se sont rapidement rendus sur les lieux, où ils ne pouvaient plus rien faire pour Filipov.

La zone autour de la scène du crime a été immédiatement bouclée. Selon certaines informations, personne n’a été autorisé à quitter la ville dans les heures qui ont suivi la fusillade. Les autorités concernées ont immédiatement ouvert une enquête.

Cette enquête a conduit à l’arrestation d’un homme de 51 ans dans la capitale Sofia, même si elle est toujours en cours. Le suspect est un ancien employé de l’entreprise de transport et de construction PIMK, fondée et dirigée par Filipov.

On ignore encore s’il y a des témoins. Des voisins le voyaient régulièrement dans le quartier concerné, où il rendait visite à une femme qui vivait dans un appartement.

Filipov était une figure importante du football bulgare et était étroitement lié au Botev Plovdiv, l’un des clubs phares de cette ville historique. Filipov a également joué un rôle crucial dans la construction du nouveau stade Hristo Botev.

Des supporters du Botev se sont rassemblés mercredi devant ce stade pour rendre hommage à Filipov. L’entraînement a été annulé et une nouvelle date est recherchée pour le match contre le Slavia Sofia.



