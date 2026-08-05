L'homme d'affaires américain Ben Harburg, propriétaire du club saoudien d'Al-Khaleej, a ironisé sur l'arrivée de la star égyptienne Mohamed Salah dans les rangs du club turc de Trabzonspor.

Le club de Trabzonspor a annoncé ce mercredi la signature officielle de Mohamed Salah, bouclant ainsi l'un des transferts les plus marquants du mercato estival.





Salah a quitté Liverpool à l'issue de la saison dernière, après 9 années passées dans l'enceinte d'Anfield, riches en succès individuels et collectifs.

Nombreux étaient ceux qui attendaient la nouvelle étape de la carrière de Salah, sur fond de spéculations autour d'un transfert vers le championnat saoudien, et notamment vers le club d'Al-Ittihad qui a tenté de le recruter selon plusieurs rapports de presse.

Mais Salah a tranché en optant pour le championnat turc, et plus précisément Trabzonspor, afin d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière sportive.

À propos de ce transfert, Ben Harburg a commenté sur son compte officiel « X » : « Il est allé dans le bon championnat. La Saudi Pro League n'est pas l'endroit idéal pour passer une retraite en vacances. »















