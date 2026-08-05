L'homme d'affaires américain Ben Harburg, propriétaire du club saoudien d'Al-Khaloud, a raillé l'arrivée de la star égyptienne Mohamed Salah dans les rangs du club turc de Trabzonspor.
Le club de Trabzonspor a annoncé ce mercredi la signature officielle de Mohamed Salah, bouclant ainsi l'un des transferts les plus marquants du marché estival.
Salah a quitté Liverpool à l'issue de la saison dernière, après 9 années passées dans la forteresse d'Anfield, riches en accomplissements individuels et collectifs.
Beaucoup attendaient la nouvelle étape de la carrière de Salah, alors que les pronostics tablaient sur un transfert vers le championnat saoudien, et notamment vers le club d'Al-Ittihad, qui a tenté de le recruter selon de nombreux rapports de presse.
Mais Salah a tranché quant à sa destination en rejoignant le championnat turc, plus précisément Trabzonspor, pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière sportive.
À propos de ce transfert, Ben Harburg a commenté sur son compte officiel « X » : « Il est allé dans le championnat qui lui convient. La Saudi Pro League n'est pas l'endroit idéal pour passer des vacances de retraite. »