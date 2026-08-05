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Mohamed SalahGetty Images

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Le propriétaire d'Al-Khaloud se moque du transfert de Salah : le championnat saoudien n'est pas fait pour y passer une retraite

Mercato
Trabzonspor
Saudi Pro League
M. Salah
Al Kholood
Turquie
Arabie saoudite
Égypte

La star égyptienne a choisi le championnat turc

L'homme d'affaires américain Ben Harburg, propriétaire du club saoudien d'Al-Khaloud, a raillé l'arrivée de la star égyptienne Mohamed Salah dans les rangs du club turc de Trabzonspor.

Le club de Trabzonspor a annoncé ce mercredi la signature officielle de Mohamed Salah, bouclant ainsi l'un des transferts les plus marquants du marché estival.


Salah a quitté Liverpool à l'issue de la saison dernière, après 9 années passées dans la forteresse d'Anfield, riches en accomplissements individuels et collectifs.


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Al Kholood
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Beaucoup attendaient la nouvelle étape de la carrière de Salah, alors que les pronostics tablaient sur un transfert vers le championnat saoudien, et notamment vers le club d'Al-Ittihad, qui a tenté de le recruter selon de nombreux rapports de presse.

Mais Salah a tranché quant à sa destination en rejoignant le championnat turc, plus précisément Trabzonspor, pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière sportive.

À propos de ce transfert, Ben Harburg a commenté sur son compte officiel « X » : « Il est allé dans le championnat qui lui convient. La Saudi Pro League n'est pas l'endroit idéal pour passer des vacances de retraite. »



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