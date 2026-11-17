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Eldense est devenu le centre d'attention des amateurs de football du monde entier depuis que Lionel Messi fait partie de ses propriétaires, une démarche qui a changé l'ampleur de l'exposition médiatique du club, adversaire de Castellón en deuxième division espagnole.

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Les matchs de l'équipe sont désormais suivis par l'une des plus grandes stars de l'histoire du football, et l'écho de ses victoires dépasse aujourd'hui les frontières de l'Espagne.

Selon le quotidien espagnol Sport, le club a connu un véritable changement de dimension depuis l'entrée de la star argentine dans sa structure d'investissement. Ses résultats suscitent désormais un large intérêt, alors même que cette exposition mondiale coïncide avec la dure réalité de la compétition en deuxième division.

Le club, originaire de la ville d'Alicante, qui compte environ 55 000 habitants, vit une nouvelle ère qui a porté sa notoriété à un niveau sans précédent, bien qu'il n'ait jamais évolué en première division. Pour les supporters de Castellón, Eldense est devenu un rival doté d'un atout exceptionnel : un propriétaire capable de transformer de simples félicitations en une information qui fait la une des médias du monde entier.

Comment Messi est arrivé à Eldense

Les contours de l'opération se sont dessinés en septembre, lorsqu'un accord a été trouvé pour le rachat de 100 % des actions du club auprès du groupe colombien dirigé par Carolina Olguín et Juan Carlos Trujillo.

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Le 1er octobre, Eldense a annoncé l'arrivée de Messi parmi ses propriétaires, précisant dans son communiqué que la finalisation de l'opération restait subordonnée à l'approbation du Conseil supérieur des sports, une démarche que le club a évoquée au moment d'annoncer son changement de propriétaire.

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Le club a présenté cette nouvelle étape comme un projet à long terme, visant à consolider sa place et à poursuivre sa croissance dans le football professionnel. Mais l'effet le plus marquant s'est fait sentir rapidement : Eldense a commencé à attirer l'attention de supporters qui, jusque-là, ne connaissaient pas grand-chose de son histoire.

Un « like » avant le lien officiel

Le lien public entre Messi et Eldense n'a pas commencé avec l'annonce officielle de l'opération. Il avait été précédé d'une réaction de la star argentine, qui avait aimé une publication du club célébrant sa victoire 1-0 face au Sporting Gijón à El Molinón, premier succès de l'équipe en championnat cette saison.

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Cette réaction annonçait une relation dont les contours sont apparus plus nettement peu de temps après : l'implication de Messi dans le club ne s'est pas limitée à l'aspect financier, puisqu'il s'est mis à suivre ses matchs et à célébrer ses résultats.

Messi suit les matchs et dope la popularité d'Eldense

La scène la plus révélatrice de l'ampleur du changement s'est produite le 2 octobre 2026, lorsque Messi a suivi depuis Rosario le match d'Eldense face au Real Oviedo sur une tablette, un maté à ses côtés. Il a assisté à la victoire de son équipe 4-1, avant de partager une photo accompagnée du message : « Allez Deportivo ».

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Le club a publié la photo sur ses comptes officiels, et l'image s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux : le nombre d'abonnés d'Eldense sur Instagram a approché les 140 000 peu de temps après sa publication.

Douze heures après la rencontre, le compteur dépassait la barre des 210 000 abonnés, une hausse exceptionnelle pour un club habitué à une audience restreinte. Son nouveau propriétaire est ainsi devenu son principal vecteur de promotion à l'échelle internationale.

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Les résultats d'Eldense depuis l'arrivée de Messi

Cette exposition médiatique croissante a coïncidé avec un départ sportif solide. Sous la direction de son entraîneur Javi Calleja, Eldense a enchaîné trois victoires consécutives depuis l'annonce du rachat, une série conclue par un succès haletant 3-2 face à Valladolid, grâce à un but de Carmona à la 94e minute.

Messi a de nouveau exprimé sa joie après ce résultat, cette fois en publiant une photo du match sur son écran de télévision, accompagnée du message : « Très belle prestation de toute l'équipe, encore une fois. Allez ! »

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Ces trois victoires consécutives, synonymes de neuf points pris sur neuf possibles, ont donné un sérieux élan d'optimisme au nouveau projet. Mais l'équipe a ensuite concédé trois défaites de rang en championnat face à Albacete, Grenade et Las Palmas, preuve de la difficulté à enchaîner les bons résultats dans cette compétition.

Le soutien à Calleja et le rebond face à Sabadell

Cette série de revers n'a pas entamé la confiance des propriétaires envers le staff technique, selon Calleja. L'entraîneur a assuré rester en contact quotidien avec les propriétaires du club et se sentir soutenu, soulignant que l'évaluation du projet ne dépend pas uniquement des résultats immédiats.

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Eldense a renoué avec la victoire dimanche en s'imposant 2-0 face à Sabadell au Nuevo Pepico Amat, grâce aux buts de Carmona et Clemente, mettant ainsi fin à sa série de trois défaites.

L'équipe a également gardé sa cage inviolée pour la première fois depuis huit journées, signant une victoire importante qui ramène la sérénité dans ses rangs.

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Ainsi, Eldense, adversaire de Castellón dans la même compétition, affiche un tout autre visage après avoir acquis un rayonnement international sans précédent, porté par un propriétaire qui célèbre ses victoires à distance. Le projet doit toutefois encore prouver sa capacité à trouver la stabilité et à réussir sur le terrain.