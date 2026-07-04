Le programme des huitièmes de finale est connu : le Maroc entrera en lice dès le premier jour, tandis que l’Égypte clôturera cette phase à élimination directe

Le tableau des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 est désormais complet : 16 équipes sont qualifiées et s’affronteront lors de 8 rencontres au cours des prochains jours.

Les seize équipes qualifiées sont : le Canada, le Brésil, le Paraguay, le Maroc, la Norvège, la France, le Mexique, l’Angleterre, la Belgique, les États-Unis, l’Espagne, le Portugal, la Suisse, l’Égypte, l’Argentine et la Colombie.

L’Égypte et le Maroc représentent respectivement le monde arabe et l’Afrique à ce stade de la compétition.

Les Pharaons ont éliminé l’Australie aux tirs au but après un nul 1-1, tandis que les Lions de l’Atlas ont suivi la même trajectoire face aux Pays-Bas.

Le Maroc ouvrira le bal ce samedi soir face au Canada, tandis que l’Égypte clôturera ce tour mardi prochain contre l’Argentine.

Le programme complet des huitièmes de finale (heure de La Mecque) est le suivant :

Samedi 4 juillet

Canada - Maroc (20 h).

Dimanche 5 juillet

Paraguay - France (00h00).

Brésil - Norvège (23h).

Lundi 6 juillet

Mexique - Angleterre (3 h).

Portugal - Espagne (22h00).

Mardi 7 juillet

États-Unis - Belgique (3h).

Argentine - Égypte (19 h).

Suisse - Colombie (23h).