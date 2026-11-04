Le prodige Konstantinos Karetsas marque et permet au Borussia Dortmund de battre le Real Betis

Le Borussia Dortmund a rejoint le Real Betis au classement de la Ligue des champions. L’équipe entraînée par Niko Kovac s’est imposée 2-1 face aux Espagnols. Konstantinos Karetsas (18 ans) a inscrit le but de la victoire au Signal Iduna Park juste après l’égalisation d’Aitor Ruibal. Dortmund et le Betis comptent désormais neuf points en quatre matches et sont bien placés.

Dortmund, avec Joey Veerman dans le onze de départ, a dominé le début de rencontre et s’est créé plusieurs situations dangereuses. Serhou Guirassy a été trouvé à deux reprises en bonne position, mais le buteur guinéen n’a pas su en profiter.

Le Betis est ensuite mieux entré dans le match et s’est surtout montré dangereux sur le côté gauche, où Abde Ezzalzouli a régulièrement donné beaucoup de fil à retordre à Waldemar Anton. Mais les belles actions du Marocain n’ont guère donné plus de résultats que celles de Dortmund.

Peu après la pause, Dortmund a finalement ouvert le score. Anton a trouvé Julian Ryerson, qui a servi Jobe Bellingham. La tentative à bout portant de l’Anglais a été repoussée par Álvaro Valles, mais le ballon est revenu à l’ancien joueur du PSV Fábio Silva : 1-0.

Dortmund n’a toutefois pas réussi à conserver son avantage. Anton a commis une erreur avec une passe catastrophique, empêchant ses coéquipiers de réagir à temps pour intercepter le centre d’Ezzalzouli. Ruibal a alors poussé le ballon au fond des filets au second poteau : 1-1.

Dortmund ne s’est pas laissé déstabiliser et a rapidement repris l’avantage. Valles, jusque-là très bon dans les buts, s’est montré peu convaincant sur la frappe de Karetsas, qui a tiré sans attendre après un contrôle aussi superbe qu’efficace : 2-1.