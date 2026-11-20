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Jamal Musiala devrait retrouver le groupe du Bayern Munich pour le match de Bundesliga de vendredi contre le 1. FC Cologne, après deux mois d'absence. Alors que sa condition physique et son contrat lucratif font l'objet d'un examen attentif de la part des dirigeants du club, l'entraîneur Vincent Kompany a salué avec force la résilience du meneur de jeu.

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Musiala prêt à retrouver le groupe après une longue attente

Jamal Musiala devrait retrouver le groupe du Bayern Munich pour le match de Bundesliga de vendredi contre le 1. FC Cologne, après près de deux mois d'absence. L'entraîneur Vincent Kompany a confirmé jeudi que l'international allemand s'était remis d'une déchirure des fibres musculaires de la cuisse contractée lors des échauffements en sélection fin septembre.

« La façon dont Jamal se bat et ce qu'il montre en ce moment, j'espère que vous pourrez tous en voir davantage au cours des prochains mois et qu'il pourra le montrer sur le terrain, a déclaré Kompany. Il fait preuve d'une mentalité incroyable et d'une vraie envie. Il sera probablement dans le groupe demain. »

Il tient bon malgré les interrogations des dirigeants

Le retour de Musiala intervient dans une période agitée en dehors du terrain. Le président d'honneur Uli Hoeness s'est récemment demandé si le joueur de 23 ans pouvait justifier son salaire annuel annoncé de 25 millions d'euros après plusieurs problèmes de santé. Également touché par des crises d'absence neurologiques pendant la préparation d'août, Musiala n'a disputé que quatre matches depuis le début de la saison 2026-2027.

Kompany est toutefois convaincu que son joueur vedette sortira plus fort de cette épreuve, citant le lauréat du Ballon d'Or Harry Kane comme preuve de ce que les joueurs peuvent accomplir à Munich. « Quand des joueurs comme lui traversent une période difficile, ils peuvent en tirer de la force, mentalement comme physiquement, a déclaré Kompany. Quand je suis arrivé, c'était un “enfant chéri”. Voir comment il gère toute cette situation aujourd'hui, c'est quelque chose de particulier. J'espère que dans six mois, ce sera une tout autre histoire. »

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Des nouvelles encourageantes de Luis Diaz et Alphonso Davies

Outre le retour imminent de Musiala, Kompany a donné des nouvelles encourageantes de l'état de santé de l'ailier Luis Diaz et du latéral Alphonso Davies. La réception de Cologne vendredi arrive un peu trop tôt pour Diaz, mais l'international colombien est proche d'être pleinement disponible.

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« Lucho va très bien. Il a passé une bonne semaine. Demain, ce sera encore un peu trop tôt pour lui, mais nous pourrons le faire rejouer dans les sept prochains jours », a révélé Kompany, avant de se montrer brièvement rassurant au sujet de Davies : « Phonzy ira bien ; je ne peux pas en dire plus pour le moment. »

Des renforts pour une période hivernale cruciale

Le retour sur le terrain de joueurs clés arrive à point nommé pour Kompany, lui-même tout juste revenu après quatre semaines d'absence pour raisons médicales. Alors que le Bayern est en tête de la Bundesliga et reste la seule équipe invaincue des cinq grands championnats européens, la créativité de Musiala sera précieuse lors des huit matches qui précèdent la trêve hivernale.