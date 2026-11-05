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La pépite de Liverpool Trey Nyoni a appelé ses coéquipiers à montrer leur véritable caractère face à Crystal Palace ce week-end, après une soirée européenne frustrante à Istanbul. L’adolescent est devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire du club en Ligue des champions, mais cette performance personnelle a été éclipsée par l’effondrement de Liverpool en fin de match contre Fenerbahce.

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Cruelle désillusion à Istanbul pour Liverpool

L’équipe d’Andoni Iraola a subi son premier revers européen de la saison mercredi soir, s’inclinant 3-2 face à Fenerbahçe au terme d’un match de Ligue des champions haletant. Malgré deux prises d’avantage, grâce à Nyoni et Alexander Isak, le club de Premier League n’a pas réussi à conserver son avance dans l’atmosphère hostile en Turquie. Mason Greenwood et Archie Brown ont égalisé pour les locaux avant que Vedat Muriqi ne renverse finalement la rencontre d’une tête décisive.

Revenant sur une soirée aux émotions contrastées, Nyoni a reconnu que des pertes de concentration avaient coûté cher aux visiteurs. Le jeune milieu de terrain a souligné que l’intensité de l’ambiance avait joué un rôle important dans le résultat. « Évidemment, nous savions que ce serait une soirée difficile, en déplacement en Turquie, avec le contexte, le public et l’ambiance. Nous savions donc que ce ne serait pas facile. Évidemment, nous sommes déçus », a déclaré le jeune joueur sur le site officiel du club.

L’adolescent a parlé franchement des erreurs techniques qui ont conduit à la défaite, estimant qu’au plus haut niveau du football européen, l’adversaire exploite les moindres fautes. « Je pense que nous avions le match en main, puis nous avons manqué de concentration sur tous les buts que nous avons encaissés. À ce niveau, tout se joue sur des détails et, si vous ne restez pas concentrés, vous êtes punis », a-t-il souligné.

Un appel à la réaction face à Crystal Palace

Liverpool n’a guère le temps de s’attarder sur sa déception européenne : un match important de Premier League contre Crystal Palace l’attend ce dimanche. Nyoni est convaincu que l’équipe possède la force mentale nécessaire pour tourner la page de la défaite face à Fenerbahçe et renouer avec la victoire en championnat. Le jeune joueur estime qu’une prestation de haute intensité sera indispensable pour battre Crystal Palace et conserver sa dynamique en championnat.

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À l’approche du week-end, Nyoni a appelé ses coéquipiers à relever le défi et à démontrer une nouvelle fois leurs qualités. « La mentalité de l’équipe est excellente. Évidemment, le match précédent et celui-ci ont été deux revers, mais une bonne équipe sait rebondir. Dimanche, nous devrons être encore meilleurs qu’aujourd’hui et je pense que, si nous y parvenons, nous pourrons gagner », a-t-il déclaré.

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À la recherche de constance sur 90 minutes

La rapidité avec laquelle Liverpool a perdu ses avantages durement acquis a été l’une des principales sources de frustration pour Iraola et son staff. Après le premier but comme après la tête d’Isak, Liverpool a permis à Fenerbahçe de revenir presque immédiatement dans le match. Nyoni estime qu’apprendre à gérer ces périodes de pression est la prochaine étape logique pour une équipe qui a, par ailleurs, montré de belles promesses tout au long de la saison en cours.

Évoquant les enseignements tactiques tirés de la défaite à Istanbul, Nyoni a insisté sur la nécessité de mieux maîtriser les fins de match. « Oui, nous avons très bien entamé la première et la seconde période. Mais la prochaine étape pour nous, en tant qu’équipe, est d’essayer d’être plus constants sur les 90 minutes et de conserver nos avantages jusqu’au bout pour gagner. Nous l’avons fait au cours de la saison, mais nous devons maintenant continuer à le faire. Nous sommes toujours déçus. C’est une autre leçon dont nous devons tirer profit », a expliqué le joueur formé au club.

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Une étape historique pour Nyoni

Si le résultat a été difficile à digérer, cette soirée restera marquante pour Nyoni sur le plan personnel. En trouvant le chemin des filets, il est entré dans l’histoire du club d’Anfield, devenant le deuxième plus jeune joueur à marquer pour Liverpool en Ligue des champions. Un moment d’immense fierté personnelle pour le joueur et ceux qui le soutiennent, même si le score final a tempéré les célébrations dans le vestiaire.

Le milieu de terrain a aussitôt dédié son but à sa famille, soulignant l’importance de cet accomplissement malgré la déception collective liée au résultat. « Je suis fier, comme toujours. Je sais que ma famille, restée à la maison, est fière. Cela faisait longtemps que j’attendais ce moment, alors je suis évidemment heureux d’avoir marqué mon premier but pour Liverpool. C’est un jour que je n’oublierai jamais. Même si nous avons perdu, c’est un jour que je n’oublierai jamais », a-t-il confié.