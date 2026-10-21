Deux records sont tombés lorsque Johan Manzambi a signé à Aston Villa cet été. Le club de Premier League a versé 60 millions d’euros, plus des bonus, au club du Brisgau. Manzambi est ainsi devenu la recrue la plus chère de l’histoire des Villans et le joueur vendu le plus cher par Fribourg.

Un montant qu’il avait justifié aussi bien avec le SCF (sept buts et neuf passes décisives en 47 matches officiels) que, peu avant, lors de la Coupe du monde. Désormais âgé de 21 ans, il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives lors de la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, d’abord en entrant en jeu , contribuant ainsi largement à la qualification de la Nati pour la phase à élimination directe. D’autant plus douloureux pour la Suisse : sa jeune star a manqué le huitième de finale contre la Colombie (4-3 aux tirs au but) et l’élimination en quarts de finale face à l’Argentine, tenante du titre (1-3 après prolongation), en raison d’une contusion au genou.

La blessure s’est finalement révélée plus tenace que prévu. Manzambi a manqué le début de saison, qu’Aston Villa a, pour ne rien arranger, complètement raté. Le club n’a pris qu’un petit point lors de ses trois premiers matches de championnat. Pour son retour, après être entré en jeu dans les dernières minutes, la jeune star a dû assister de près à une nouvelle défaite de sa nouvelle équipe : Nottingham Forest, entraîné par Oliver Glasner, l’a emporté 2-1.

Sept jours plus tard, la première titularisation de Manzambi a enfin marqué le tournant. Le milieu polyvalent à vocation offensive a d’abord ouvert le score, avant de servir Nicolas Jackson, ancien joueur prêté par le Bayern, pour le 2-0 face à Tottenham Hotspur, lui aussi en difficulté. Villa s’est imposé 3-2 et a décroché sa première victoire en Premier League grâce à Manzambi, héros du match.

Johan Manzambi : tout aurait pu se passer autrement

Depuis, les choses vont nettement mieux pour le tenant du titre en Ligue Europa. Notamment parce que l’international suisse aux 20 sélections a ajouté deux buts et deux passes décisives à son bilan. Il a notamment brillé lors d’une nouvelle prestation remarquable dans la large victoire 6-0 contre Fenerbahçe Istanbul en Ligue des champions, et a inscrit l’unique but du succès 1-0 en championnat face à Newcastle United. Newcastle, justement. Car tout aurait pu se passer autrement.

Cet été, le nouveau sauveur des Villans a failli atterrir à Newcastle, avant qu’Aston Villa ne fasse échouer les plans des Magpies dans la dernière ligne droite. Dans le communiqué de presse de circonstance, Jochen Saier, membre de la direction du SC, a évoqué, non sans sous-entendus, des « discussions et négociations vraiment intenses ». Seule ombre au tableau : environ deux mois plus tôt, les Anglais avaient battu Manzambi et Fribourg 2-0 en finale de la Ligue Europa.

Une aubaine pour Manzambi, qui compte désormais six contributions décisives en six matches officiels et a conquis le cœur des supporters en un temps record. Il a même déjà sa propre chanson, sur l’air du classique « Zombie » des Cranberries. « He’s in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi » résonne ces jours-ci à Villa Park et dans Birmingham. Manzambi, lui, n’avait pourtant pas remarqué cet hommage dans un premier temps. « Pour être honnête, je n’ai rien entendu sur le terrain », a-t-il récemment confié à Blick. Ce n’est qu’en voyant une vidéo sur Instagram qu’il l’a découvert : « J’étais très heureux quand j’ai entendu ça. »

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Tout le monde aime Johan Manzambi : a-t-il même provoqué une démission ?

La presse le décrit en outre comme « rapide, technique, intelligent, élégant, impressionnant, parfaitement équilibré ». La BBC l’a consacré comme l’un des « plus grands talents du football mondial ». The Telegraph a même avancé que son refus avait joué un rôle décisif dans la démission d’Eddie Howe, ancien entraîneur de Newcastle.

Et Jackson, lui aussi en grande forme ces derniers temps, ne tarit pas d’éloges sur son association avec son nouveau partenaire offensif : « C’est un grand joueur. Il continue de progresser. J’espère qu’il s’améliorera de match en match, qu’il marquera des buts et qu’il m’aidera. Il ira loin et, je l’espère, sera épargné par les blessures. » Sur le terrain, les deux semblent se compléter à merveille. À tel point que l’absence prolongée d’une autre recrue, jusqu’à ses débuts la semaine dernière, est presque passée inaperçue dans l’ombre de la prestation éclatante du nouveau duo de rêve contre Fenerbahçe Istanbul. Il s’agit de Leon Goretzka.

L’entraîneur Unai Emery ne tarit pas non plus d’éloges sur Manzambi. « Il a un très bon impact grâce à ses qualités », a déclaré le méticuleux Espagnol à propos de son protégé, redoutable en attaque, après le match contre Newcastle. Il a salué son « intelligence de jeu », mais aussi sa « puissance physique », « très importante » dans sa manière de jouer « pour nous aider en défense et nous permettre de remporter les duels en attaque ».

Johan Manzambi : quel grand club s’intéresse déjà à lui ?

Des atouts que Manzambi avait déjà démontrés de manière impressionnante lors de la Coupe du monde et à Fribourg. La saison dernière en Bundesliga, il s’était également classé premier pour les percées de dix mètres ou plus (116), les courses conclues par un tir (13) et les fautes provoquées (78). Rien d’étonnant, donc, à ce que l’élite européenne ait apparemment déjà remarqué Manzambi. Quelques semaines seulement après son arrivée, les spéculations sur un possible départ vont déjà bon train.

Les rumeurs, encore vagues, sont déjà nombreuses. C’est surtout le FC Barcelone qui serait concrètement intéressé. Selon Marca, le directeur sportif Deco aurait déjà pris des renseignements sur Manzambi et étudierait la possibilité de le recruter l’été prochain. La presse évoque un prix potentiel de 100 millions d’euros, une somme qui n’aurait rien d’absurde au vu de l’indemnité versée il y a quelques mois, de l’évolution rapide du marché des transferts ces dernières années et de son contrat qui court jusqu’en 2031.

Si Manzambi continue de progresser aussi vite, agir tôt n’est probablement pas une mauvaise idée. La voie vers le plus haut niveau mondial semble en tout cas toute tracée.

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Johan Manzambi : performances et statistiques en carrière professionnelle

Club/Équipe nationale Matches Buts Passes décisives SC Fribourg 58 9 11 Aston Villa 6 3 3 Suisse 20 7 3







