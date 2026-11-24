Tottenham Hotspur a assuré l'avenir à long terme de Luca Williams-Barnett après une première titularisation sensationnelle en Premier League qui lui a valu des comparaisons avec Lamine Yamal, la star du FC Barcelone. Formé au club, le joueur de 18 ans a signé un nouveau contrat après s'être imposé comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football anglais.
Tottenham assure l'avenir de son jeune prodige
Tottenham a agi sans tarder pour conserver l'un de ses joueurs les plus précieux en offrant à Williams-Barnett un nouveau contrat à long terme assorti de meilleures conditions. Le club a annoncé mardi que le joueur, supporter de Tottenham depuis l'enfance, prolongeait son séjour à N17 alors qu'il entrait dans les 18 derniers mois de son précédent contrat.
Cette initiative de la direction garantit que le jeune prodige restera une pièce maîtresse du projet actuellement mené par l'entraîneur Roberto De Zerbi. Ce nouveau contrat récompense sa progression rapide depuis son arrivée au centre de formation en provenance de Luton Town, en 2018.
S'il est connu depuis des années dans le football de jeunes, son passage chez les professionnels a été géré avec précaution. Après une brève apparition en Carabao Cup à 16 ans la saison dernière, ce milieu offensif polyvalent a récemment prouvé qu'il était prêt à répondre aux exigences physiques et tactiques de la Premier League semaine après semaine.
Une première titularisation record qui rappelle Yamal
Williams-Barnett s'est véritablement révélé au grand public lors de la victoire 2-0 contre Ipswich Town, samedi. Pour sa première titularisation en Premier League, il n'a eu besoin que de 15 minutes pour marquer, devenant le plus jeune buteur de Tottenham en Premier League depuis Gareth Bale, qui avait réalisé cette performance en 2007.
Il ne s'est pas arrêté là : il a ensuite délivré une passe décisive à Dominic Solanke pour doubler l'avantage. Élu homme du match, il a quitté le terrain sous une ovation debout retentissante des supporters locaux.
Sa prestation a tellement marqué les esprits que De Zerbi n'a pas hésité à comparer l'international anglais des moins de 19 ans à Lamine Yamal, le phénomène adolescent du FC Barcelone. « Je suis optimiste à ce sujet parce qu'il a une grande confiance en lui. Il connaît toutes ses qualités, mais je pense qu'il a une très bonne famille, et c'est essentiel pour ce type de joueur », a expliqué De Zerbi à The media.
De Zerbi fait confiance au joyau du centre de formation
Getty Images
La confiance de De Zerbi envers le joueur était manifeste avant même le coup d'envoi, samedi, lorsqu'il a demandé à ses joueurs expérimentés d'épauler celui qui allait faire ses débuts comme titulaire. L'entraîneur a raconté : « Quand j'ai annoncé le onze de départ aux joueurs, je leur ai dit : “Souvenez-vous de votre premier match, de vos débuts, et aidez le gamin demain, parce qu'il est l'un des nôtres et que, s'il joue bien, nous aurons plus de chances de gagner.” »
Le joueur de 18 ans a été à la hauteur, justifiant la confiance du staff technique et la décision du club d'accélérer les négociations autour de son nouveau contrat.
Son avenir étant désormais réglé, Williams-Barnett devrait jouer un rôle important alors que Tottenham aborde un calendrier hivernal chargé. Sa capacité à occuper plusieurs postes offensifs offre de la souplesse tactique à De Zerbi, tandis que ses statistiques record suggèrent qu'il possède l'efficacité nécessaire au plus haut niveau.
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J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
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