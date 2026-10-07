Le prochain joueur de l’équipe emblématique du Barça prend sa retraite : seul Lionel Messi est encore en activité

Pedro Rodríguez a décidé de mettre un terme immédiat à sa carrière de footballeur. L’Espagnol de 39 ans était sans club après son départ de la Lazio. Il a connu ses plus grands succès avec la sélection espagnole et le FC Barcelone, où il était un titulaire régulier, sous Pep Guardiola, dans l’une des équipes les plus iconiques de ce siècle.

« Je sens que c’est le moment », écrit Pedro sur les réseaux sociaux. « Il est temps de passer à l’étape suivante et de commencer un nouveau chapitre de ma vie. »

« Je suis fier d’avoir réalisé mon rêve et de toutes les personnes qui étaient à mes côtés et m’ont aidé. Merci, football, de m’avoir rendu si heureux. »

Pedro est né à Tenerife et a rejoint en 2004, à l’âge de 17 ans, le célèbre centre de formation de Barcelone, La Masia. Il a fait ses débuts en équipe première lors de la saison 2007/08 et a signé son premier contrat professionnel avec le club à l’été 2009.

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Lors de la saison suivante, l’ailier est devenu le premier joueur à marquer dans toutes les compétitions la même saison avec Barcelone : la Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Espagne, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs.

Au niveau des clubs, il a vécu son apogée le 28 mai 2011. En finale de la Ligue des champions contre Manchester United, il a inscrit le but de l’ouverture du score, posant ainsi les bases de la victoire finale 3-1 contre The Red Devils.

Des onze joueurs qui étaient titulaires ce jour-là avec Barcelone, seul Lionel Messi est encore actif aujourd’hui comme footballeur. Un an avant ce sacre en Ligue des champions, il était devenu champion du monde avec l’Espagne, et un an après cette soirée magique à Wembley, il était devenu champion d’Europe.

Après avoir également remporté la Ligue des champions avec Barcelone en 2015, il a opté pour un départ vers Chelsea. Après cinq ans à Londres, avec un titre de Premier League en poche, il a rejoint l’AS Rome en 2020, avant de quitter ce club un an plus tard pour la Lazio. C’est là qu’il a évolué lors des cinq dernières années.



