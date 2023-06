Le prochain entraîneur de l'OM serait déjà connu

Ce lundi, la presse espagnole affirme que Marcelo Gallardo devrait être le prochain entraîneur de l'OM.

Après le départ d'Igor Tudor, l'Olympique de Marseille va une nouvelle fois débuter sa saison 2023-2024 avec un nouvel entraîneur. Plusieurs pistes ont été évoquées pour remplacer le technicien croate, et si rien n'a été officialisé jusqu'à maintenant, Marcelo Gallardo semble être le grand favori pour prendre les rennes du club phocéen.

Gallardo proche de Marseille

D'après les informations de As, l'entraîneur argentin serait de plus en plus proche de l'OM, notamment depuis la fin de son contrat avec River Plate, qu'il a quitté après huit saisons. Cible prioritaire de Pablo Longoria, il aurait rencontré le président marseillais ce week-end à Istanbul lors de la finale de Ligue des Champions.

Il connaît bien la Ligue 1

S'il n'a jamais entraîné ailleurs qu'en Amérique du Sud (Uruguay et Argentine), Gallardo connaît déjà bien la Ligue 1. En tant que joueur, il avait évolué pendant quatre saison à l'AS Monaco (1999-2003) et une au Paris Saint-Germain (2007-2008), ce qui pourrait bien déplaire à certains supporters olympiens.